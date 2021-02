Il ritorno del vento del Nord

Sapremo presto quanto durerà il clima di euforia alimentato – più che da Draghi – da un media establishment fuorigiri, pronto addirittura a celebrare la «ricostruzione dell’Italia» in un paese che non riesce da trent’anni a rabberciare nemmeno il suo sistema elettorale. Né giova al premier neo-incaricato la bulimia di aspettative fondate sul suo carisma e la sua task-force, peraltro per buona parte composta dagli stessi ministri del governo appena licenziato con ignominia.

Senza contare la base partitica, così ampia ma così fragile da accecare solo chi non vuole vedere le crepe che già si stanno allargando. Per non parlare dell’imbarazzato – o complice – silenzio con cui si cerca di sorvolare sulla spaccatura più macroscopica e lacerante che rischia di diventare il marchio di fabbrica di questo esecutivo: la sua forte, fortissima impronta e proiezione nordista.

L’articolo di Angelo Panebianco, ieri sul Corriere della Sera, mette sul piatto, senza giri di parole, il prezzo che il Paese dovrà – piaccia o non piaccia – pagare al tentativo di Draghi di rilancio in chiave europea. La forza propulsiva del nuovo gabinetto sta nel tenere insieme due corni: grande impresa e grande finanza con il tessuto piccolo e medio industriale. Con gli uomini di Supermario espertissimi nel primo ramo, e l’altro affidato alla tutela non meno esperta della Lega. A onore di Matteo Renzi, va ricordato che questo era anche il suo progetto, salvo che gli mancava la provvista di cassa straordinaria che l’Unione oggi mette nel piatto. E che affidò l’esecuzione a un partito già in condizione pre-agonica. Ferme restando queste differenze nettamente a favore di Draghi, resta il fatto che il tallone d’Achille del sindaco di Firenze si rivelò proprio l’indifferenza e insofferenza verso le questioni meridionali. Da cui nacque, è bene non dimenticarlo, il ribellismo che soffiò impetuoso nelle vele dei Cinquestelle proiettandoli a Palazzo Chigi. Che chance ha il neo-nato esecutivo di non finire nella stessa spirale?

Il tentativo di riequilibrare, almeno in parte, il vero e proprio sfondamento leghista in due ministeri chiave del consenso micro imprenditoriale – Sviluppo economico e Turismo – è stato affidato a Forza Italia. Sono la Gelmini e la Carfagna a presidiare ciò che resta del Mezzogiorno al tavolo del Consiglio dei Ministri. L’autonomia delle regioni padane è stata, nell’esecutivo gialloverde, il trofeo più prezioso che Salvini fu costretto a sacrificare per preservare l’alleanza coi grillini. Difficile che ci rinuncerà stavolta, anche alla luce del peso di Zaia cresciuto molto negli ultimi mesi. Al tempo stesso, però, Forza Italia sa bene di avere al Sud l’ultimo baluardo elettorale. Potrà accettare di sacrificarlo? O riuscirà a ottenere dalla Lega un gioco di sponda – e di squadra – che li faccia marciare separati per colpire uniti nelle urne? Quel che è certo è che la partita si giocherà prevalentemente all’interno del centrodestra. E comunque, tutt’al più, di risulta. La Gelmini potrà riuscire – se lo vorrà e glielo faranno fare – al più in un gioco di interdizione e di rinvio. E, per quanta buona volontà possa avere, è improbabile che la Carfagna potrà mettere il Mezzogiorno al centro di flussi progettuali e finanziari che lo vedono – strutturalmente – ai margini.

La strategia neo-nordista - al di là delle reti di interessi su cui si fonda – riflette anche e soprattutto la tempistica scannata dell’implementazione. Sui tempi brevi, anzi brevissimi, previsti dal prontuario europeo, gli unici attori in grado di spendere sono quelli che già lo sanno fare. Qualcosa si potrà cambiare sul piano settoriale, indirizzando una parte dei flussi verso il digitale e l’ambiente. Ma a maggior ragione se si scelgono nuove frontiere di investimento, la garanzia di successo la offriranno solo partner supercollaudati.

Certo, uno scenario del genere lascerebbe fuori dai giochi i Cinquestelle e il Pd. Forse ancora non se ne sono accorti, intenti a cercare di tappare le falle che si stanno aprendo al loro interno. Ma anche quando dovessero provare a mettere riparo, non ne hanno le energie e la visione. Mai come in questo tornante storico, il Sud per tornare in campo dovrà farcela con le proprie gambe.



