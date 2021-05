I partiti deboli tra il Governo ​e le Regioni

Lo schema di gioco è chiaro. Tutti all’attacco. Tutti, ovviamente, quelli che hanno qualche pallone da giocare. E qualche asso da schierare.

Nei prossimi mesi – almeno fino a settembre – assisteremo alla competizione di chi riesce a fare più gol nella lotta contro il virus. Gol, cioè risultati concreti. Non chiacchiere che, in questa fase, stanno a zero. Per questo in campo ci sono solo governo e governatori. Mentre i partiti stanno a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati