I carrozzoni di Stato e l'industria

Quasi cinquant’anni di tentativi e un rebus praticamente ancora irrisolto: Stato o mercato? Si può leggere così il mezzo secolo di storia italiana che va dal 1971 ai giorni nostri e che attraverso sigle e acronimi, da Iri a Gepi, da Itainvest a Sviluppo Italia, fino all’attuale Invitalia e alla stessa Cassa Depositi e Prestiti, ha affrontato il nodo della politica industriale del Paese con alterne fortune. E oggi si torna a parlare di nazionalizzazioni (come per l’ex Ilva) o altre forme di intervento dello Stato per le aziende in crisi (vedi Alitalia) richiamando alla memoria un passato che sembrava essere uscito per sempre dai radar dello Stato moderno.



Ormai non è più un mistero che l’attuale governo, pressato da un’infinità di tavoli di crisi di incerta soluzione (più di 150 quelli aperti al ministero dello Sviluppo economico, Whirlpool in testa) stia ragionando su una sorta di nuova Iri, come confermato anche ieri dal ministro Patuanelli. E cioè su un mix tra un soggetto pubblico in grado di evitare choc produttivi e occupazionali e una banca di investimenti, altrettanto pubblica, in grado di migliorare l’accesso al credito delle pmi. È un’idea che riguarderà soprattutto il Mezzogiorno, e non solo perché al Sud il costo del denaro e le concessioni di mutui e prestiti dalle banche alle imprese restano rispettivamente più alti e frenati. E’ stato infatti proprio il Meridione l’area principale di riferimento, anche per legge, dei progetti di salvataggio industriale, spesso trasformati in piattaforme assistenziali, messi in campo in questi ultimi 50 anni. E’ qui che in gran parte si è sviluppato il fil rouge del mancato equilibrio tra risorse pubbliche e capitali privati, con costi a carico della collettività a dir poco imponenti (la storia degli Lsu nasce proprio sulle ceneri di Gepi). E al tempo stesso, una politica industriale se non inesistente quanto meno ancora zoppa e priva di visione.



Il salto all’indietro sembra anche per questo carico di incognite e di dubbi anche se sovrapporre tout court la Gepi ad Invitalia, ad esempio sarebbe un errore. Regole di intervento, scenari, strumenti e statuti sono profondamente diversi. Invitalia non potrebbe mai ad esempio, anche solo per non violare le regole Ue, occuparsi del salvataggio di aziende in crisi o decotte, com’è capitato alla Gepi. E tanto meno prendersi in carco i loro dipendenti. Forse è proprio per questo che il modello Invitalia sembra più vicino – rispetto ad esempi alla Cassa depositi e prestiti - a quella dimensione di «Iri 2.0» caldeggiata dal governo. Un modello cioè che dedica particolare attenzione agli investimenti produttivi e che ha dato già buoni risultati: i soli Contratti di sviluppo di Invitalia hanno movimentato 6,4 miliardi di investimenti in 5 anni e impedito delocalizzazioni importanti come quella di Unilever.



Eppure di Gepi si torna a sussurrare anche tra gli addetti ai lavori. L’acronimo, fin troppo noto alla generazione dei 50-60enni di oggi, stava per Società per le Gestioni e le Partecipazioni industriali. Era una finanziaria pubblica costituita nel 1971 con legge 184, quando il boom industriale del Paese cominciava a dare segni di declino, con lo scopo di garante il salvataggio, la ristrutturazione e la vendita di aziende private in crisi. Lo Stato poteva entrare nel capotale delle aziende, soprattutto piccole e medie, per agevolarne la ristrutturazione e poi uscirne vendendole. Solo che per scelta politica la Gepi in quelle aziende ci è rimasta talmente a lungo (e spesso si trattava di imprese ormai decotte) da essere diventata negli anni sinonimo di “reparto di rianimazione” o di “rottamaio di aziende”, se non di carrozzone vero e proprio.



La società (capitale di 60 miliardi di vecchie lire, per il 50% dell’Imi, il resto suddiviso in parti uguali tra Iri, Eni ed Efim) partì con il piede giusto: nel solo periodo 1971-78 rilevò e risollevò ben 176 aziende in crisi ma dal 1977 diventò altro rispetto alle sue finalità. Si trasformò in un ente assistenziale limitando la sua azione solo al Mezzogiorno. Le furono affidati i compiti di salvare l’occupazione di colossi privati come Fiat, Montedison, Snia, Sir, Marzotto i cui dipendenti erano per lo più in cassa integrazione. La società entrò nel capitale di case automobilistiche come la Maserati e la Innocenti: solo per quest’ultima, in dieci anni, erogò contributi pari a 185 miliardi di lire. In soli 8 anni tra il 1980 e il 1988 Gepi assorbì circa 25mila dipendenti: molti restarono per parecchi anni in Cig, altri furono ricollocati in altre aziende controllate dalla società. Tra il 1971 e il 1992 la Gepi erogò qualcosa come 4mila miliardi di lire, per la gestione di 108mila lavoratori suddivisi in 347 aziende di cui 241 cedute ai privati con i loro 41mila dipendenti. Quando nel ‘93 passò sotto il controllo del Tesoro, i lavoratori in Cig furono assegnati a «lavori socialmente utili» in carico agli enti locali e inseriti nelle liste di mobilità. Una storia che è arrivata fino ai giorni nostri, come le cronache dimostrano.

