Che Paese diventeremo di qui ad un quarto di secolo? La domanda ce la pone il nuovo rapporto Censis sulla situazione sociale dell’Italia e la risposta che fornisce non è per nulla incoraggiante. Ma che Paese siamo già adesso? Il Censis definisce gli italiani sonnambuli. Siamo incapaci di una reazione dinanzi a dinamiche strutturali che annunciano esiti disastrosi. Il luogo in cui la grande crisi italiana prende forma è la demografia. Pochi nati, e sempre di meno, e vecchi in aumento pongono evidenti questioni di tenuta del sistema sociale. Pensioni e Welfare, per fare un esempio.

Ma accanto al tema della popolazione, altre questioni appaiono non meno rilevanti. Legata al problema demografico è la dinamica migratoria. A dispetto di quello che si pensa, restiamo un Paese di emigrazione più che di immigrazione. Abbiamo perso e perdiamo un numero consistente di cittadini che si trasferiscono all’estero e tra questi moltissimi sono i laureati.

Cosa pensano i giovani dell’Italia nell’atto di lasciarla, credono ancora in qualcosa che ha nome Italia? Non solo come origine, carica di memorie e di affetti, ma come luogo in cui mettersi alla prova, come progetto. Alcune delle cose che si leggono nel rapporto non dicono niente di buono al riguardo.

C’è poi la scuola e in generale la filiera formativa del Paese, dalle elementari all’università. Anche in questo caso, la demografia fa valere le sue leggi. I giovani sono destinati a pesare sempre meno sul totale della popolazione. Ma bisogna pure considerare che un quarto e più di chi sta tra i diciotto e i ventiquattro anni non è andato oltre la scuola media di primo grado. Sono oltre un milione. In quattrocentomila vengono classificati sotto la voce “abbandoni”, gente che è uscita precocemente dal percorso scolastico senza conseguire nemmeno la licenza media.

Per quanto riguarda l’istruzione terziaria, università e istruzione tecnica superiore, produciamo meno diplomati di quelli che ci servirebbero. Si contano in quasi ottomila all’anno. Non tantissimi, ma messi in fila, anno dopo anno, di qui al 2050, diventano un bel po’. Per non dire di quanti non studiano, non lavorano e non lo cercano nemmeno. I famosi Neet, secondo l’acronimo in inglese. In Italia sono quasi il venti per cento. La media europea è di poco superiore alla metà. Quelli che invece studiano, di fronte si trovano insegnanti malpagati, ma ancora fortemente motivati e uno stuolo di università telematiche, undici quelle ufficialmente riconosciute dal ministero, che reclutano una popolazione studentesca pari, grosso modo, al dieci per cento del totale. Negli ultimi dieci anni i corsi di studio a distanza sono più che raddoppiati, ma gli studenti sono in media più vecchi rispetto a quelli che frequentano le università cosiddette tradizionali. Lavoratori, dunque e individui che si danno una seconda possibilità. Più maschi che donne, a differenza della composizione studentesca universitaria, dove le donne superano gli uomini.

Che dire di questo quadro se non che descrive un panorama di desolante mediocrità. Il Censis parla a questo proposito di disarmo identitario e politico. È una vera e propria dismissione di affetti collettivi. Si fa di nuovo un grande uso di parole come patria, ad ogni pie’ sospinto si intona l’inno nazionale, ma non è ben chiaro di cosa riempiamo tutto questo. In effetti, ciò che allarma di più, quando si considera la nostra vicenda, è proprio l’assenza di ogni tensione pubblica. Non è solo il dileguarsi della politica, ma la spinta apparentemente irresistibile che caratterizza il nostro discorso nazionale ad accomodarsi senza riserve e con molta soddisfazione dentro gli stampini del conformismo. Ci piace assumere la forma che ci fornisce lo stereotipo. Ormai il linguaggio al quale affidiamo la presa di coscienza delle grandi questioni del nostro tempo è fatto esclusivamente di cliché. Parliamo non solo una lingua formulare, ripetitiva e banale, povera di immaginazione e di ogni sottigliezza, ma abbiamo largamente delegato la nostra capacità di pensare a degli organizzatori cognitivi massificati. L’ultimo dei quali è la stucchevole categoria di patriarcato. Divulgato in Italia dalla saggistica di Michela Murgia e da un film di largo successo come quello diretto da Greta Gerwig, “Barbie”, non facciamo altro, da qualche settimana, che parlare di patriarcato. Che sta in cima alla hit di tutte le nefandezze, insieme a femminicidio, naturalmente, e sionismo. Non c’è dibattito pubblico, corteo o talk show televisivo i cui partecipanti non si aggrappino a questa nuova occorrenza dello stupidario del ventunesimo secolo, di un ventunesimo secolo, ahimé, senza Flaubert per altro.

Alla sciatteria nella dimensione del linguaggio, corrisponde l’assenza pressoché universale di tono a qualsiasi livello. Non c’è istituzione a lungo andare che sopravviva alla mancanza di una qualche grammatica dell’uso che presieda alla regolazione della sua vita interna e all’interazione che con essa hanno utenti e cittadini. Si è parlato di scuola. Fatevi un giro per le nostre città e alzate il naso da terra. Guardate gli edifici scolastici, quelli dell’Italia umbertina e persino le scuole costruite in epoca fascista. In ciascuno di questi edifici è evidente un progetto e l’intento di renderlo manifesto. Non c’è istituto della vituperata Italia monarchica o del ventennio mussoliniano che non incorpori dentro il suo progetto architettonico, nei materiali costruttivi di cui è fatto e negli elementi esteriori della decorazione, il senso di una grandiosità. Ma un discorso analogo si può fare per gli spazi pubblici del nostro Paese. Non le grandi città, ma le piazze dei centri piccoli e periferici. Il tessuto connettivo della vita degli italiani dal medioevo ai giorni nostri. In qualsiasi paese dell’Italia, dal Nord al Sud, sono sempre riconoscibili almeno tre strati storici, la Controriforma con le sue chiese grandiose, sempre fuori scala, l’Unità d’Italia, con le sue lapidi commemorative, la sede della prefettura, le scuole e, appunto, il Fascismo con i suoi inserti razionalistici. Quello che è venuto dopo è letteralmente senza stile, rabberciato e casuale. Una povera architettura che non esprime più nessun progetto pubblico visibile, mentre illustra la lunga sequela di appetiti locali per accaparrarsi qualche fetta del denaro pubblico. Se dovessimo considerare la democrazia dal contributo che ha fornito alla definizione del paesaggio storico degli italiani ci sarebbe di che dubitare della sua bontà.

Siamo un Paese che soffre di una spaventosa crisi identitaria che si manifesta sotto molte forme, nessuna delle quali tuttavia è considerata come parte di un discorso. Ma se andiamo in cerca di qualche spiegazione circa la vita degli italiani, forse dovremmo cominciare proprio dall’ambiente storico in cui viviamo.