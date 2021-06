Covid, un milione di poveri in più: la crisi travolge anche il Nordovest

Nel tragico 2020 un milione di residenti in Italia è precipitato in condizione di povertà assoluta, portando il totale da 4,6 a 5,6 milioni, il valore peggiore di tutta la serie storica. Lo sottolinea l’Istat nel suo rapporto annuale, evidenziando come a peggiorare sia soprattutto la condizione del Nordovest, con un aumento di oltre 500mila poveri. Altri 300 mila persone in povertà assoluta sono emerse con il Covid nel Nordest e nel Centro,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati