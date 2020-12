Le giravolte di Salvini ​nel centrodestra senza bussola

Con la sua mossa – la disponibilità ad un governo d’emergenza che traghetti l’Italia verso le urne – Salvini ha effettivamente spiazzato il centrodestra. Peccato che, essendo all’opposizione di un governo di centrosinistra (per quanto anomalo), il suo compito sarebbe di spiazzare quest’ultimo, non i suoi alleati.

La proposta è chiaramente frutto del pressing sul leader leghista dell’ala moderata, pragmatica e dialogante del partito, capeggiata da Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia. Questi ultimi hanno sempre mugugnato per gli eccessi di retorica sovranista del capo e il suo conseguente isolamento internazionale. Da qui la necessità – a loro giudizio – di un riposizionamento ideologico e di una tessitura diplomatica il cui obiettivo dichiarato è portare la Lega nell’orbita del popolarismo europeo. A meno, dicono, di non volersi condannare ad un ruolo da eterni oppositori.

Viene naturalmente da chiedersi perché Salvini – che non ama Giorgetti, teme Zaia ed è per natura un movimentista – l’abbia fatta propria e rilanciata. Un po’ deve essere dipeso dal suo desiderio di uscire dal cono d’ombra mediatico-politico nel quale – vuoi la pandemia, vuoi i non brillanti risultati elettorali, vuoi le disavventure giudiziarie – è finito negli ultimi mesi.

Tanto più ora che l’altro ipercinetico della politica italiana, Matteo Renzi, s’è ripreso tutta la scena pubblica col suo attivismo febbrile. Un po’ deve essere dipeso dal desiderio di riconquistare la guida politica del centrodestra, già sin troppo insidiata dalla crescita costante della Meloni nei sondaggi. Dopo lo scatto a sorpresa di Berlusconi, disposto a sostenere in Parlamento il governo Conte per senso di responsabilità istituzionale, ne serviva uno più grande: ecco dunque gli elogi salviniani a Draghi e l’appello al Capo dello Stato per la nascita di un “governo serio” da varare al più presto nel segno della concordia nazionale.

Ma sorgono spontanee alcune domande. Che senso ha essere il dominus di un’alleanza che proprio intorno a questa proposta rischia in realtà di spaccarsi irrimediabilmente? Quanto una simile svolta moderata può essere pagante in termini elettorali visto lo stile aggressivo e martellante sul quale Salvini ha costruito la propria immagine e il relativo consenso? Quando è credibile questo cambiare da un giorno all’altro posizione personale e strategia politica?

Quest’ultimo punto merita un minimo di approfondimento. L’idea che da oppositori dell’Europa dei tecnocrati si possa diventare all’improvviso europeisti liberali (magari perché nel frattempo si è avuto un colloquio di dieci minuti con qualcuno che ha letto Popper) la dice infatti lunga sull’istrionismo-trasformismo della politica italiana nelle sue manifestazioni odierne. Parliamo di una politica – in questo caso di destra, ma lo stesso potrebbe dirsi per la sinistra – che è ormai tutta improvvisazione, fughe in avanti mai motivate, personalismi, cambi repentini d’umore, pura contingenza. Nulla insomma che lasci intravvedere l’esistenza di un orizzonte, di un minimo di sguardo lungo, di un convincimento ideale radicato e saldo, di un’idea del futuro, di una strategia pensata a tavolino.

Intendiamoci, non è una colpa personale (di Salvini o di altri come lui) o un limite solo della politica. È un po’ lo spirito dei tempi, che ci avvolge tutti e che tutti ci spinge a vivere l’attimo, ad agire nell’oggi come se non ci fossero uno ieri e un domani (e nella convinzione che tutto venga presto dimenticato o perdonato). L’istante, per ragioni anche legate alla mutazione cognitivo-antropologica prodotta dalla cultura digitale, sta diventando il nostro unico orizzonte temporale. E l’oblio come pratica di massa è l’atteggiamento mentale oggi più diffuso.

Ma visto che la politica ha un senso storico e un valore per la collettività se esercita una minima funzione pedagogica e d’indirizzo, ne consegue che servono davvero a poco (e durano poco) quei politici che si limitano a cavalcare l’onda, a ragionare in termini di convenienze immediate e a cambiare idea senza mai fornire spiegazioni convincenti.

Che la Lega sovranista, anti-euro e filo-putiniana abbia fatto il suo tempo, è un fatto. Che il centrodestra troppo urlante, per quanto consenso abbia, rischia di non governerà mai, è un altro fatto. Ma non basta una scrollata di spalle, o una dichiarazione alla stampa, per avviare un cambio di strategia credibile e duraturo. La politica dell’effimero è a sua volta effimera.

Ciò detto il centrodestra non ha solo il problema di una strategia unitaria e condivisa, oltre i personalismi, senza la quale non può vincere. O quello di tradurre in una solida cultura di governo e in un programma d’azione credibile i suoi tanti voti (che da soli però rischiano di non bastare). O quello di evitare gli eccessi autolesionistici di tatticismo che sembrano essere divenuti la sua specialità. Ha anche quello, in realtà antico ma mai affrontato e risolto pienamente, di non riuscire a creare reti stabili di consenso sociale e a formare – se si eccettuano i casi della Lombardia e del Veneto – un ceto politico spendibile nella gestione amministrativa del potere e nelle battaglie elettorali sul territorio. Lo si è visto nelle recenti amministrative. Lo si sta vedendo, ancora una volta, nella corsa ai nomi per quelle della prossima primavera: città come Milano, Torino, Roma, Napoli. Non c’è un solo uomo di partito da mettere credibilmente in campo e si faticano a trovare nomi vincenti all’interno della cosiddetta società civile. Si pensi a questo invece di pensare a fare il solletico a Conte sognando governi d’emergenza che non nasceranno mai o a elezioni anticipate che non ci saranno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA