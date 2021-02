Sud, le misure da salvare ​e da cambiare

Diciassette, intensi mesi di lavoro per il Sud e la Coesione territoriale raccontati sul sito del governo uscente. Un riepilogo dettagliato, e anche necessario, quello postato dal ministro uscente Peppe Provenzano, che dovrebbe tornare utile anche al nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi, a prescindere o meno dalla presenza di un ministro per il Mezzogiorno nella sua squadra che va formando in queste ore.

Perché tra le tante, forse persino troppe, misure varate o annunciate, molte riuscite, altre solo abbozzate e altre ancora non proprio indimenticabili, c’è l’indicazione di un percorso che ha riportato il Sud nel cuore dell’agenda politica. Con due obiettivi risultati raggiunti: aver dimostrato che la questione meridionale è sempre più la questione vera del Paese e non dei soli abitanti di quest’area, considerata l’assoluta interdipendenza economica con il resto del Paese; ed avere scalfito i dubbi e i pregiudizi europei sull’inaffidabilità del Sud per la sua pervicace incapacità di spendere le tante risorse ricevute. Il Piano Sud 2030, messo in secondo piano dalla pandemia pochi giorni dopo essere stato presentato e di conseguenza poco letto e approfondito anche dagli addetti ai lavori, ha dato a Bruxelles la sensazione che l’Italia avesse finalmente provato a dare una mission, una visione come si dice da un po’ di tempo, al futuro della sua area più tradita e dimenticata, con un impegno di spesa di 140 miliardi di euro in dieci anni. Un’apertura di credito da rafforzare, certo, ma è difficile negare che quel Piano ha di fatto anticipato, nell’impostazione prima ancora che nelle reali realizzazioni, le linee di policy del Next Generation Eu su cui lavorerà Draghi.

LE COSE RIUSCITE – La fiscalità di vantaggio, con il taglio del 30% del costo del lavoro per le imprese che operano al Sud, è sicuramente al primo posto. Una sfida contro molti scetticismi (industriali in primis), costosa per le casse pubbliche, ancora da consolidare visto che servirà comunque l’ok dell’Ue per avere l’assoluta certezza della copertura oltre la scadenza del 30 giugno prossimo. Ma una sfida soprattutto per la politica: perché è evidente che questo incentivo, senza il contemporaneo sostegno degli investimenti pubblici, rischia di rimanere fine a se stesso. In materia di incentivi, inoltre, la conferma potenziata di quelli per le assunzioni dei giovani meridionali e la proroga del credito d’imposta per gli investimenti e per la ricerca sono stati tra i più gettonati. Novità positiva anche il forte utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo coesione, la vera «ricchezza» nazionale della politica di coesione destinata all’80% al Sud ma in precedenza quasi trascurata. Mai sperimentata prima, inoltre, la possibilità di utilizzare i fondi strutturali europei per un’emergenza sanitaria, in questo caso quella del Covid: 10,5 miliardi sono arrivati da qui, e non sono pochi.

LE COSE MENO RIUSCITE – La pandemia non ha giovato ad altre misure o progetti, potenzialmente importanti, ma su cui necessario più tempo e forse anche più convinzione. Il rilancio delle Zes, ad esempio: la già discutibile scelta dei commissari e i tempi lunghi per completare le nomine hanno inevitabilmente contribuito ad accrescere il senso di incertezza su questo strumento. Lo stesso può dirsi per il sostegno a incentivi come «Cresci al Sud» o «Resto al Sud», in parte ereditati dai governi precedenti, che hanno mostrato i limiti oggettivi di partenza: insistere, a conti fatti, è stata una scelta non del tutto riuscita. Ci si attendeva molto, inoltre, dal dossier Bagnoli, anch’esso tra le competenze del ministro: l’idea di un concorso internazionale di idee bandito da Invitalia per la progettazione del paesaggio urbano di Bagnoli ha spiazzato quanti speravano in tempi meno indefiniti per il recupero dell’area, atteso ormai da oltre 20 anni.

LE COSE ABBOZZATE – È ormai una legge la riserva del 34% della spesa ordinaria dello Stato al Sud, di cui il ministro è stato un assoluto sostenitore (e anche qui superando non pochi scetticismi politici). Ma di fatto quella norma, che ha abolito il controllo ex post della spesa proprio grazie al loro di Provenzano, non è ancora operativa: manca un Dpcm che dovrà stabilire i criteri di monitoraggio e di attuazione, il cuore cioè vero e proprio del provvedimento sul piano della concretezza. Bisognava fare prima, molto prima (la riserva del 34% faceva già parte della legge di Bilancio 2020), anche se molte responsabilità andrebbero attribuite al ministero delle Finanze, cui spetta comunque l’ultima parola. Tra gli impegni annunciati c’è stato anche quello, decisivo, della Strategia per le aree interne, previsto dal Piano Sud 2030 e rilanciato dal Pnrr: in teoria è una svolta per territori dimenticati o costretti ai margini dello sviluppo perché spopolati ma per essere credibile fino in fondo occorrono conferme. Come l’attivazione di almeno due aree pilota per Regione nei primi mesi del 2021: obiettivo troppo ambizioso, forse, visti i tempi.



