Zelensky è uno specchio per l’Italia. Il suo arrivo fotografa lo stato della politica estera del Paese, la relazione con il dibattito pubblico e la diplomazia vaticana. In termini generali, incontri e dichiarazioni conseguenti ne hanno confermato le premesse fondamentali: europeismo e atlantismo. In realtà, la sua visita ci mostra questioni aperte e qualche punto fermo. A partire dai presupposti storici della politica internazionale italiana, con la fondazione dello Stato unitario, quando il conte di Cavour e il movimento nazionale lo congiunsero ai principi e alle pratiche del liberalismo occidentale.

Se le tensioni con i francesi portarono il Regno nella Triplice degli Imperi centrali, la partecipazione alla Grande guerra con gli alleati occidentali ne ristabilì i presupposti. Solo il fascismo deragliò da questa linea, trascinando il Paese al lato di Hitler. Però, la tragica rottura del 1943 e soprattutto l’opzione occidentale della Repubblica, guidata da Alcide De Gasperi, rinsaldarono la collocazione nel campo democratico e capitalista.

Iniziò uno dualismo, per qualche aspetto capace di superare il 1989, durato fino ad oggi.

L’Italia diventò un caposaldo delle democrazie liberali (anche la diplomazia vaticana affiancò questo processo), mentre una parte importante del sistema politico e sociale era schierato con l’Unione sovietica e con il socialismo reale. Se la scelta occidentale fece dell’Italia una delle maggiori democrazie industriali del mondo, il conflitto interno e l’instabilità politica segnarono alcune fragilità nella sua politica estera, ma senza cambiamenti strutturali.

Nel 1991 lo scenario cambiò. Paradossalmente, la vittoria nella Guerra fredda fu oscurata da Tangentopoli, con la fine dei vecchi partiti e dei gruppi dirigenti repubblicani. Il paese entrò in una fase di permanente precarietà, con leadership alternanti e quasi sempre di corto respiro. L’assenza di un nemico minaccioso relegò in secondo piano le questioni strategiche e militari. Il paese partecipò con forza al progetto di Unione europea, la diplomazia vaticana si spostò su nuovi terreni, mentre il crollo del comunismo aveva attenuato, per una fase, le fratture sui temi internazionali.

Il successo dell’Unione mascherò così alcune debolezze strutturali che invece si riproposero con le crisi del nuovo secolo, riproponendo un dualismo tra confronto interno e politica internazionale. L’Italia fu al fianco dell’Occidente contro il fondamentalismo islamico e gestì bene la sicurezza interna. Inoltre, riuscì con qualche successo a superare la economica del 2011. Allo stesso tempo, potenti discorsi anti-occidentali fecero riemergere la debolezza della cultura liberale del paese. La fragilità degli esecutivi rese poi più facile il passaggio di settori economici produttivi strategici nelle mani di attori stranieri. Di questa debolezza fu un esempio l’intervento franco-inglese in Libia, un evento che si affiancò alla tragedia migratoria (che pure il Paese affrontò con generosità).

La relazione tra instabilità istituzionale e radicalizzazione del confronto pubblico condizionò così la politica estera italiana, un dato visibile anche nel rapporto con i partner europei. Di converso, con i cambi dei pontefici, iniziava una globalizzazione della politica estera vaticana sempre più distante da quelli nazionale. Iniziò una fase nuova, di cui forse l’arrivo di Zelensky è lo spartiacque simbolico. Infatti, dopo le elezioni del 2018, al vertice dell’agenda internazionale del paese giunsero i temi di un nuovo rapporto con Russia e Cina, della forza dei sovranismi in Europa e America, della questione della ridefinizione dell’alleanza occidentale.

Quel passaggio fu il momento di maggiore attrito e confusione tra le due Italie, quella della scelta occidentale e quella dei suoi critici. Il paese sembrò alla ricerca di un nuovo equilibrio nelle relazioni internazionali. Il governo fu l’unico tra gli alleati occidentali a non riconoscere l’assemblea nazionale venezuelana contro la dittatura di Maduro. Molte forze politiche strinsero rapporti solidi con Putin, nonostante l’intervento russo in Siria e l’invasione della Crimea. Soprattutto, l’Italia fu l’unica democrazia, a livello mondiale, a firmare con la Cina di Xi l’accordo della via della Seta.

All’inizio della pandemia, per qualche mese, l’arrivo mediatico di russi e cinesi in Italia sembrò confermare una simpatia verso le autocrazie asiatiche. Invece, l’intervento dell’Unione con il Pnrr e quello euro-atlantico con la diplomazia dei vaccini interruppero questa stagione, riconducendo pienamente il Paese nel quadro occidentale. Con la guerra, il passaggio più importante fu gestito dal presidente Draghi, protagonista del prossimo ingresso dell’Ucraina in Europa.

La visita di Zelensky chiude questa fase, con la completa adesione dell’Italia alla guerra per libertà ucraina sancita dalle parole del premier Giorgia Meloni. Anche perché, a conferma di quell’originale dualismo, una parte del sistema politico e del dibattito pubblico si era orientato su posizioni neutraliste o in qualche caso putiniane. Invece, come testimoniano anche le affermazioni del presidente ucraino, il governo attuale è in perfetta continuità con Draghi nel sostegno politico, economico e militare al paese aggredito. Anche la scelta del Papa, per nulla scontata, inserisce il Vaticano all’interno di questo quadro diplomatico, pur autonomo dalle logiche italiane.

La visita di Zelensky chiude così definitivamente la fase iniziata nel 2018. Ponendo sul terreno i prossimi punti della politica estera del paese. Se la Russia va in crisi, come partecipa l’Italia al suo ritorno in Europa? Il nostro paese sarà tra i protagonisti della Nato globale? L’autonomia energetica e la crisi migratoria si integrano nella azione europea? E soprattutto, come gestire il probabile e necessario mancato rinnovo della Via della Seta? Sarà l’Italia il grande alleato degli Usa nel riequilibrio dei rapporti con l’Europa? Tutto questo, inevitabilmente, si intreccia con il confronto sui caratteri dell’esecutivo e le logiche del dibattito pubblico, collegandolo come poche volte alla agenda internazionale.