Mercoledì 18 Settembre 2019, 22:19

Il nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, è appena nato ma ha già scosso pesantemente la sonnacchiosa Forza Italia. Un terremoto destinato a produrre effetti più a destra che a sinistra. Quali nel concreto? In Campania, al momento, nessun parlamentare o dirigente intende lasciare Silvio Berlusconi per traslocare nella casa dell’ex segretario Pd, ma sospetti e retroscena si intrecciano. Il progetto centrista in salsa liberal da una parte affascina e dall’altra viene visto come competitivo: tutti ne...