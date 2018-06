CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Giugno 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 22:57

Abituati fin troppo bene, beati loro, i brasiliani dicevano: «Bravo, però è poco tecnico: a noi piacciono i centrocampisti che parlano davvero col pallone...». Questo era il giudizio che davano di Jorginho quando era ancora in Brasile, a 14 anni. E allora il ragazzo se ne andò a Verona e da lì iniziò la sua scalata. Chissà se penserà a tutto questo quando nelle prossime ore volerà a Manchester per iniziare a pianificare il suo futuro: le valigie le ha preparate già la moglie Natalia, che in questi giorni, mentre il marito è in ritiro con la Nazionale, ha completato i pacchi. Sì, Jorginho se ne va. Perché quel regista poco tecnico dopo aver incantato come regista con Sarri, è atteso dalla missione del tiki taka di Guardiola.