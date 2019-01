CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Gennaio 2019, 23:40 - Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio, 08:32

Ci sono, nella storia di Julen Rosello, tutti gli elementi della tragedia, non solo nel senso metaforico del termine, ma in quello letterale, quello che ci rimanda alla tragedia classica, alla tragedia greca. Come molte altre, distanti nello spazio e nel tempo, la storia del bimbo spagnolo sembra seguire un copione condiviso, un copione segnato da un istante, in cui la normalità piega bruscamente verso il dramma, e poi da un alternarsi di sconforto e speranza che può durare ore, giorni, settimane, a sfidare la logica e le leggi della biologia. Può durare fino al momento in cui non è più possibile sfuggire al suono secco della parola “fine”. Ed è per arrivare a quel suono che si è continuato a scavare a Totalán, vicino a Malaga, anche quando le possibilità di trovare in vita il piccolo Julen, di due anni, erano ormai esaurite da tempo. L’autopsia ha accertato che è morto lo stesso giorno della caduta. Si è continuato ad aprire un pozzo parallelo a quello in cui il bambino era precipitato fino a quando, ieri mattina, quel corpo così minuscolo da poter sprofondare per sessanta metri nelle viscere della terra attraverso un buco largo appena 25 centimetri, è stato ritrovato, freddo, esanime. Proprio come era accaduto per Alfredino Rampi nel giugno del 1981. Eppure, ci siamo detti mentre seguivamo le operazioni di soccorso, questa volta non può andare così, questa volta lo salvano, come hanno salvato i ragazzi nella grotta in Tailandia o i minatori in Cile. Ecco da dove nasce la speranza, dall’immagine di quelli che ce l’hanno fatta.