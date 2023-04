Il sinistro di Raspadori è un colpo che affonda la Juve ed ed entra nel cuore dei napoletani. Riporta il Napoli a +17 sulla seconda (Lazio) e lo avvicina all’aritmetica conquista dello scudetto: avverrà nel prossimo week-end se gli azzurri sabato vinceranno il derby con la Salernitana e se la Lazio non vincerà domenica sul campo dell’Inter.

Il momento più bello della partita al terzo minuto di recupero, che bravo Jack appena entrato in campo a trovare l’angolo perfetto. Il pallone scaraventato in quella porta dove, cinque anni fa, Koulibaly aveva avvicinato il Napoli alla Juve capolista. Sembrava possibile il sorpasso ma il sogno scudetto sfumò: quanto accadde dopo ancora lo ricordiamo bene. Il destino ha scelto uno stadio (e una porta) per avvicinare il Napoli al meritatissimo scudetto. Saltato anche questo ostacolo, rappresentato dalla Juve rianimata dalla momentanea cancellazione del -15 in classifica e dalla qualificazione alle semifinali di Europa League (e tra due giorni c’è la seconda di Coppa Italia da giocare contro l’Inter). La partita è stata grigia per un tempo, quello in cui ha avuto un peso anche l’ennesimo torto arbitrale subito dagli azzurri. Non grave come quello di Marciniak nel match di Champions contro il Milan (come ha fatto l’Uefa ad esaltare sui social la giocata di Leao su Lozano che era invece fallo da punire col rigore?), però Fabbri ha sorvolato sul pugno - sì, il pugno - di Gatti su Kvara a metà campo. Un colpo duro, come se il campo fosse un ring. Non visto o, peggio, ignorato da un mediocre arbitro che nel finale è stato salvato da Aureliano, il collega al Var, perché - pur essendo a pochi passi - non si era accorto del fallo di Milik su Lobotka: da quella ripartenza era arrivato il gol di Di Maria.

Alta e inefficace la percentuale di possesso palla per il Napoli (69 per cento), accompagnata da zero tiri in porta in questa frazione. La ripresa ha avuto un tono differente e questo grazie alla luce che si è accesa al centro dell’area, con Osimhen che al 70’ è andato due volte vicinissimo al gol (e nella prima circostanza ha scheggiato il palo). È accaduto subito dopo i primi cambi operati da Spalletti, che ha inserito Elmas e Zielinski e tolto dal campo l’inconsistente Ndombele. Il tecnico lo aveva inserito per dargli un’altra chance dopo la brutta prova contro il Milan però non è arrivato alcun segnale dal centrocampista francese.

Se Osimhen non segna, comunque riesce a seminare il panico nella difesa avversaria e infatti si è presentato più volte al tiro. A Spalletti resta il rimpianto di non averlo potuto schierare nella prima partita di Champions contro il Milan perché con un campione di questo livello l’esito del quarto avrebbe potuto essere ben altro. Victor si è battuto come un leone ma poi, a conferma della qualità dell’intera rosa, la rete della vittoria a Torino l’ha segnata Raspadori, che partendo dalla panchina aveva avuto un timido impatto. Ma il suo sinistro è una meravigliosa fiamma. L’attesa sta per finire, prepariamoci ad un week-end da sogno.