Continua la parata di divi in vacanza in Campania. Dopo Robert De Niro e Jeff Bezos sono arrivati Keanu Reeves e Andrew Garfield. Il primo è sbarcato ieri all’aeroporto di Capodichino, probabilmente diretto in costiera amalfitana o a Capri, dove l’ha preceduto Andrew Garfield: l’attore inglese che ha prestato il volto all’Uomo Ragno è sull’isola, dov’è stato visto cenare da Paolino (nella foto eccolo circondato dallo staff), il ristorante della sua prima volta a Capri: era il 2008 quando Pascal Vicedomini che lo invitò, con Terry Gilliam ed il suo «Parnassus», da lui interpretato.

Con Garfield all’appuntamento con Vicedomini, che si sta riprendendo dalle fatiche dell’«Ischia global film & music fest», c’erano anche il gallerista Vito Schnabel, figlio del grande artista Julian, e Olivier Sarkozy, fratello dell’ex presidente francese. La comitiva è in giro nel mar Tirreno per una crociera tra amici e a tarda notte ha festeggiato all’Anema e Core, accolta dalle canzoni scatenate di Gianluigi Lembo: quasi un deja-vu, visto che Garfield era stato alla taverna già un anno fa, proprio di questi giorni.