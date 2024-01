Quando si analizza la variazione di un determinato fenomeno, è bene sempre interpretare in modo accurato il dato di partenza, altrimenti si rischia di non spiegarne correttamente il punto di arrivo. Gli esempi in economia non mancano: il Pil rilevato nel biennio 2021-2022 ha registrato un balzo in avanti a due cifre rispetto al 2020, ma si partiva da una situazione eccezionalmente bassa a causa del Covid e, pertanto, non si può intendere, né tantomeno presentare, tale crescita come un exploit straordinario della ricchezza prodotta.

Trattasi, soltanto, di un recupero dello stato precedente. Detto ciò, veniamo ai fatti interni e più precisamente agli effetti attesi quest’anno dall’operare della legge di bilancio, approvata dopo un iter parlamentare “agitato”, come accade ogni anno in queste circostanze. Dunque, la Manovra economica, che rappresenta la “bussola” da seguire in questo 2024 appena iniziato, contiene elementi di assoluta novità che appare opportuno segnalare e commentare, al di là degli aspetti procedurali. Diciamo subito che la cifra destinata all’insieme dei provvedimenti (24 miliardi che diventano 28 con la riforma fiscale) è la più “sobria” degli ultimi anni – tra l’altro, sarà finanziata con un extradeficit di circa 16 miliardi – e questo fatto la dice lunga sulle difficoltà, ma anche sulle capacità di questo governo, di selezionare gli interventi e di portare a termine un percorso denso di insidie e di imprevisti con un duplice obiettivo: mantenere un livello di prudenza nella gestione dei conti pubblici e poi veder crescere il Paese sotto il profilo economico. Le previsioni ci dicono che sul primo punto possiamo stare abbastanza tranquilli visto che tutte le agenzie di rating ci danno fiducia (segnale di una ritrovata credibilità internazionale) e lo spread “viaggia” su valori intorno a 160 punti base, mentre era abbondantemente oltre i 200 un anno fa. Sul secondo aspetto desta non poca meraviglia la posizione di taluni osservatori quando asseriscono che nella Manovra non ci sono misure per la crescita: ebbene, considerato che tutte le stime più accreditate – per esempio quella prevista nella Nadef - vedono una crescita del Pil per quest’anno pari allo 0,9% e per il prossimo dell’1,2% è significativo rilevare come nel decennio prima del Covid soltanto in due occasioni la crescita annuale del Pil abbia superato l’1% (al netto dell’inflazione). Va da sé che, se le previsioni saranno rispettate, le variazioni positive del 2024 e, in particolare, del 2025 vanno salutate con estremo favore, visto anche il grave momento internazionale. Il dato riferito al Pil, però, rappresenta un distillato di ciò che genera l’azione della Manovra e non appare secondario andare a vedere qualche aspetto riguardante alcuni comparti fondamentali: cominciamo con la Sanità osservando che appaiono perlomeno pretestuose le “accuse” rivolte al governo circa l’insufficienza dei fondi assegnati al Sevizio sanitario (3 miliardi per l’anno in corso); precisato che i fondi da destinare alla Sanità non sono mai eccessivi, va registrato che nell’ultimo decennio l’incremento annuale, rispetto all’anno precedente, attribuito al suddetto fondo non ha mai oltrepassato il 3% - esattamente uguale a quanto disposto per il 2024 – e, quindi, non si comprendono le “accese” critiche anche in considerazione del fatto che per quest’anno si prevede un tasso di inflazione molto più basso degli anni precedenti a tutto vantaggio del potere d’acquisto. Inoltre, nella manovra ci sono novità sugli strumenti di accesso alla pensione anticipata; non è da sottovalutare come il far comprendere, nero su bianco, che il sistema pensionistico si avvia finalmente ad essere “contributivo” per tutti, rappresenti senza dubbio un bel passo in avanti verso un sistema più equo: infatti, anticipare la pensione significa non un taglio della stessa, come alcuni commentatori sostengono, ma una corretta applicazione del principio, spesso disatteso nel passato, secondo il quale la pensione è collegata ai contributi versati. In effetti, un simile e responsabile comportamento, se onorato nel tempo, determinerà un equilibrio del sistema (oggi pesa per il 17% circa del Pil) con un notevole beneficio per le generazioni più giovani. A proposito dei giovani, la manovra prevede, come la precedente, decontribuzioni per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato (i giovani inattivi under35 sono poco meno di 5,8 milioni, mentre erano circa 6,1 milioni alla fine del 2022), così come aumenteranno le retribuzioni (in media più del 4%, maggior incremento annuo dell’ultimo quinquennio) di quasi 14 milioni di lavoratori con la riduzione del cuneo contributivo.

Un’ultima notazione la vogliamo dedicare al Sud rimarcando come nella manovra siano stanziati circa 800 milioni per iniziare i lavori riguardante il Ponte sullo Stretto; chissà, dopo tanti anni di attesa potrebbe essere la volta buona per dare il via ad un’infrastruttura importante per avvicinare il Sud al resto del Paese e all’Europa.