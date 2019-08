CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 24 Agosto 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spiccano, nel breve ma denso documento letto giovedì dal Capo dello Stato al termine del primo giro di consultazioni aperte a seguito della crisi del governo Conte, tre affermazioni costituzionali e politiche. Esse fissano dei punti di fondo ma offrono anche delle linee guida per il complesso negoziato fra Pd e Cinque stelle in vista della formazione di un nuovo governo. La prima è una puntualizzazione sul tema dello scioglimento anticipato delle Camere. In risposta all’affermazione ripetuta in tutti i suoi...