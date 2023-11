Tra le numerose news economiche di questi giorni, due appaiono le più importanti da segnalare, se non altro per l’impatto che hanno sul vivere quotidiano. Iniziamo dall’ulteriore “caduta” del tasso d’inflazione a novembre (su base annua la stima provvisoria è pari allo 0,8%, mentre quella definitiva di ottobre era dell’1,7%, fonte Istat).

E poi c’è l’inarrestabile aumento dell’occupazione (il dato di ottobre vede raggiungere il livello record di poco meno di 23,7 milioni di unità, con un’ascesa costante, più 458mila occupati nell’ultimo anno, fonte Istat). Naturalmente, ci rallegriamo per la crescita occupazionale, mentre restiamo prudenti nel valutare la cifra dell’inflazione, considerato che quella media acquisita per il 2023 permane ancora alta (più 5,7%). Ma, come sappiamo, il dato riferito all’intero Paese rappresenta un “distillato” di situazioni molto diverse a livello territoriale che, se non soppesate come si deve, possono alterare l’interpretazione delle differenti condizioni locali, rischiando, così, di portare i decisori politici ad intervenire in modo poco vantaggioso per la crescita del Paese. Se, infatti, “penetriamo” all’interno delle cifre di sintesi, scopriamo come sia l’inflazione che l’occupazione (e la disoccupazione) non si “spalmino” con la stessa intensità sul territorio nazionale, bensì si presentano con valori assai differenziati tali da imporre, o perlomeno, da “consigliare” un’attenzione circostanziata. In effetti, se analizziamo il processo inflazionistico su base regionale (i dati sono quelli definitivi di ottobre), constatiamo come la regione con il più alto tasso d’inflazione (Umbria, più 2,4% annuo, seguita da Campania e Valle d’Aosta, fonte Istat) registri un valore quattro volte superiore a quello della regione con la più bassa inflazione (Molise, più 0,6% annuo, preceduto da Abruzzo e Sicilia); ancora più ampio, poi, è il divario in termini inflazionistici se scendiamo al livello dei comuni capoluogo di regione e grandi comuni (quest’ultimi sono i comuni capoluogo di provincia con più di 150mila abitanti), dove si va dal 2,6% di Venezia e di Napoli allo 0,3% di Reggio Emilia. La concretezza di questi semplici dati mostra come il potere d’acquisto delle famiglie sia diversamente “intaccato” nelle multiformi realtà territoriali del nostro Paese, con un divario abbastanza evidente tra Centro-Nord e Sud (escluso Napoli la gran parte dei comuni del Sud hanno un tasso intorno alla media nazionale e comunque superiore all’1%). Quindi, nel momento in cui si dovesse intervenire per provare a ridurre il diverso effetto dell’inflazione sui consumi delle famiglie nelle diverse zone del Paese, occorrerebbe procedere in maniera mirata, ad esempio, nella fase dei rinnovi contrattuali a livello aziendale e conseguenti aumenti salariali; senza rievocare le anacronistiche “gabbie salariali”, l’operazione – da integrare con altri fattori come la produttività – garantirebbe, ad ogni modo, un passo avanti verso un maggior equilibrio in temini di potere d’acquisto, fermo restando che - non dobbiamo dimenticarlo - il tasso d’inflazione è calcolato sui comuni capoluogo di provincia (anche se non tutti) e, quindi, a meno di ipotizzare uno stesso livello d’inflazione in tutta la provincia, il risultato rimarrebbe, comunque, non completamente aderente alla realtà locale.

Riflessioni analoghe, anzi più espressive, possiamo farle sul tema dell’occupazione, con riferimento alle tre grandi ripartizioni (Nord, Centro e Sud): se limitiamo l’analisi alla prima metà del 2023 (ultimi dati disponibili), constatiamo come, a fronte di un dato medio nazionale prossimo al 62%, quello del Nord sfiora il 70%, quello del Centro supera il 66% e quello del Sud non arriva al 50% (con particolare ritardo per le donne che si attestano su valori inferiori al 40%, più del 63% al Nord); un’estesa distanza si individua pure nei numeri della disoccupazione dove il dato medio nazionale è di poco inferiore all’8%, con il Nord al di sotto del 5% ed il Sud che supera abbondantemente il 13%). Queste profonde differenze tra le principali aree del Paese devono essere colmate creando le condizioni per far crescere il Sud attraverso nuovi insediamenti produttivi e massicci investimenti (con i fondi del Pnrr, ad esempio), facilitati dal fatto che il sistema delle imprese gode attualmente di “buona salute” visto che i fatturati di industria e servizi sono cresciuti nel terzo trimestre del presente anno rispetto al secondo (rispettivamente più 0,3% e più 0,9%,fonte Istat), con specifica soddisfazione per il dato dei servizi che rappresentano, dal lato dell’offerta, più del 70% del valore aggiunto. Insomma, la crescita del Paese passa irrinunciabilmente per quella del Sud, sottolineando, però, che appaiono fondamentali pure processi autopropulsivi tramite una stretta collaborazione tra le aree del Meridione, non sempre attuata nel passato.