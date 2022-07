La città deve cambiare, dice di Roma il sindaco Gualtieri, e sa che su questo punto c’è accordo quasi unanime. Ma la strada per il cambiamento è lunga e piena di ostacoli, e le cronache capitoline, invece di registrare i segni del cambiamento, si soffermano volentieri su cinghiali e incendi, assenteismo e rifiuti. E non è un bello spettacolo.

A meno di un anno dall’ingresso in Campidoglio sarebbe ingeneroso chiedere a Gualtieri di tirare un bilancio. Resuscitate Leonardo da Vinci e dategli il governo dell’Urbe: vedrete che anche il genio leonardesco in pochi mesi non saprebbe cavarne gran che. Ma la politica è precisamente il lavoro che si fa con il consenso, la fiducia e le aspettative dei cittadini. Ci vogliono le risorse, certo. Ma la risorsa più preziosa di tutte è il tempo, e il tempo necessario per il cambiamento quasi mai coincide con il tempo che gli elettori sono disposti a concedere. Tanto più se sei chiamato a guidare una città che è passata in soli cinque anni di amministrazione Raggi dall’entusiasmo per la rivoluzione grillina al disincanto e al naufragio di un’esperienza rivelatasi fallimentare: chiedere ai romani di armarsi ancora una volta di santa pazienza diviene maledettamente più difficile.



La vicenda del termovalorizzatore è istruttiva. Un punto qualificante del rilancio della città è ancora ostaggio di discussioni dal chiaro sapore ideologico, per non dire semplicemente preconcette. Roma resta sporca, la raccolta procede tra mille difficoltà, il ciclo dei rifiuti non si chiude ma il termovalorizzatore incontra ancora fortissime resistenze. Del resto, se Gualtieri non ne aveva annunciato la realizzazione in campagna elettorale è perché era perfettamente consapevole che non sarebbe stata una passeggiata farlo passare. E in effetti: rischia di andarci di mezzo persino il governo, dal momento che i Cinque Stelle non hanno esitato a metterlo tra i punti su cui vorrebbero segnali da Draghi. Ma Hic Rhodus, hic salta: resta da vedere quanto tempo ha ancora a disposizione Gualtieri per spiccare il salto.

Qualcosa del genere vale anche per Napoli, e il confronto con Milano illustra tutta l’impietosa distanza che grava sulle diverse aree del Paese. Perché a Milano Sala, che è al suo secondo mandato, può raccogliere i frutti di un programma già avviato, che da un lato consolida la posizione internazionale della metropoli e dall’altro rende realisticamente perseguibili gli impegni sulla vivibilità e la sostenibilità scanditi in campagna elettorale. A Napoli, Manfredi deve invece letteralmente reinventare il senso di un’amministrazione razionale, efficiente, pragmatica, concreta, dopo l’ubriacatura arancione durata la bellezza di dieci anni. Milano è già in Champions League, Roma e Napoli sono finite negli anni passati in zona retrocessione, e devono ritrovare tempi e modi della ripartenza.

E come nel calcio c’è da fare i conti con le impazienze del tifo, così in politica ci sono quelle, altrettanto onerose, di un’opinione pubblica che vuole vedere subito i risultati. Roma era sporca, con Virginia Raggi, e i cinghiali razzolavano indisturbati per le vie della città.

Ora c’è Gualtieri, e sporcizia e cinghiali sono ancora lì. Forse, se i pochi mesi trascorsi non possono bastare per cambiare la città, devono però costituire almeno una premessa tangibile del cambiamento. E tutta la partita sta lì, in quel «tangibile» che i cittadini ancora non arrivano a toccare.

La politica è infatti, sensibilità ancor prima che razionalità. Cose che si toccano ancor prima che cose che si capiscono, o che si chiedono, con degnazione, ai cittadini di capire. Gualtieri, come del resto Manfredi a Napoli, ha tutta l’aria di quello che studia a fondo le soluzioni, e personalmente. Ma questa garanzia di serietà, affidabilità e competenza, alla lunga può non bastare. Né può bastare appellarsi alla fragilità del quadro politico o alle emergenze, nazionali e internazionali, che complicano percorsi di risanamento e di rilancio. Perché tanto Gualtieri quanto Manfredi, entrambi già ministri della repubblica, sono stati scelti dai cittadini proprio per sopperire a quelle fragilità e fronteggiare quelle emergenze con la loro riconosciuta autorevolezza. Un po’ come Draghi a Roma. Ed è per questo che da loro ci si aspetta forse che facciano appunto i Draghi della situazione, senza troppi cincischiamenti e con la necessaria determinazione, mettendo in più in campo carisma personale e iniziativa politica. Perché lo si diceva prima: il tempo stringe, e più passa il tempo più è complicato costruire una proposta alternativa alla protesta urlata e alla sterile rassegnazione delle stagioni passate.