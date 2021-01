Invece di fare dei passi in avanti, la questione del piano italiano di utilizzo dei fondi del Next Generation EU, intrecciandosi con i contrasti politici che dividono il governo Conte e la sua maggioranza, si ingarbuglia sempre di più.

Nel dicembre scorso, intorno ai giorni di Natale, il presidente del Consiglio aveva fatto circolare in seno al governo, in vista di una deliberazione da assumersi nel Consiglio dei ministri, una proposta di ripartizione dei fondi del piano europeo. Si trattava di un elenco di circa 170 progetti divisi in sei grandi comparti, accompagnata da uno schema di governance e cioè dalla proposta di istituzione di una cabina di regia distribuita fra la presidenza del Consiglio e il Comitato per gli Affari europei, sostenuta da una task force guidata da sei manager che avrebbero dovuto seguire la realizzazione del piano. Di fronte alle obiezioni emerse circa il peso relativo dei sei grandi settori verso i quali si sarebbero indirizzati i finanziamenti e circa il ruolo e la struttura della task force, il presidente del Consiglio aveva affidato al ministro dell’Economia il compito di raccogliere le osservazioni critiche dei partiti della maggioranza e di riformulare il piano.

Giorgio La Malfa

Nella giornata di sabato il ministro Gualtieri ha consegnato al Presidente del Consiglio un documento intitolato Piano Nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia”. Linee di indirizzo per la bozza da sottoporre al Cdm. Non si tratta, come qualche giornale aveva scritto ieri mattina, della riformulazione del documento di dicembre che il presidente del Consiglio aveva presentato al Consiglio dei ministri e da cui aveva preso avvio la crisi interna alla maggioranza che tuttora perdura irrisolta. È un passo netto indietro rispetto a quel documento. Infatti nel documento Gualtieri non c’è più né un elenco impegnativo delle destinazioni dei fondi, né la cabina di regia la cui definizione è esplicitamente richiesta dalla Commissione Europea nelle linee direttive che essa ha predisposto fin dall’autunno scorso.

A conferma di questa lettura vi è una Avvertenza con cui si apre il documento Gualtieri. In essa si legge che si tratta solo “un documento di lavoro interno al governo per favorire il raggiungimento dell’accordo politico sulle modifiche al piano originario”. Il documento Gualtieri prevede una redistribuzione dei fondi fra i 6 grandi obiettivi e questo fa già riflettere sul fatto che evidentemente nella preparazione della prima versione del piano non era stata fatta una cernita severa dei migliori progetti disponibili. Perché se quella cernita fosse stata fatta, non sarebbe possibile oggi modificarla con una semplice decisione politica.

Ma il fatto stesso che l’Avvertenza prosegua con la affermazione che, dopo le consultazioni del Parlamento e delle parti sociali (che non verterebbero sul piano, ma solo sulle linee guida), la concreta definizione del Piano richiederà “una più precisa definizione delle riforme e delle strategie di settore connesse al Piano”, porta a concludere che siamo ancora molto lontani da una versione definitiva del piano. Anzi siamo un passo indietro rispetto alla formulazione di dicembre.

Tradotto dal linguaggio burocratico, questo significa che si tratterà ancora in larga misura di stabilire in concreto che cosa fare. In sostanza il governo sta discutendo di linee guida, non di programmi ben definiti da mettere in esecuzione. Nel documento Gualtieri c’è una conferma indiretta di questo stato di indeterminazione. In esso vi sono ripetuti riferimenti al fatto che si possa utilizzare come strumento del piano la creazione di “fondi” che consentano interventi nei vari settori ed addirittura che vi possa essere un “fondo dei fondi”. Si tratta di questioni complesse, presentate con un linguaggio burocratico fatto per nascondere le cose, più che illuminarle, ma il significato di questa impostazione potrebbe essere che il governo pensa di individuare per linee generali una ripartizione di risorse fra grandi settori di intervento e poi di fare confluire le risorse non su progetti specificatamente indicati nel momento in cui il progetto sarà presentato al Parlamento e poi alla Commissione europea, bensì in certi fondi che indicano solo l’area di intervento. Questi fondi indicherebbero genericamente la destinazione delle somme previste e sarebbero poi attivati a mano a mano che gli specifici progetti venissero approvati dal governo.

Se capiamo bene - e preferiremmo sbagliare - il governo pensa in sostanza, quando avrà raggiunto l’accordo politico al suo interno, di dire che tot miliardi di euro da destinare alle infrastrutture andranno in un fondo così denominato, tot miliardi al settore della digitalizzazione e così via, tot per l’economia verde, senza dire esattamente a quali specifici progetti siano destinati i fondi. In sostanza, comincia a delinearsi la possibilità che il governo rinvii al futuro la definizione dei progetti specifici limitandosi a infilare i soldi in tanti fondi da attivare a mano a mano che siano disponibili dei progetti concreti. In sostanza questo significa che nessuno saprebbe in anticipo a chi vanno i fondi se non per grandi comparti, affidando poi alla assoluta discrezionalità politica la scelta di finanziare questo o quel progetto. Del resto, ci aveva molto preoccupato una dichiarazione forse sfuggita la presidente del Consiglio nella sua conferenza stampa di fine dicembre in cui aveva pensato di rassicurare i suoi partner dicendo che comunque l’assegnazione dei fondi non sarebbe stata sottratta alle forze politiche. A noi sembra che un piano degno di questo nome debba essere completo di tutti i dettagli e non debba lasciare una discrezionalità così estesa e incontrollata al governo. Pensiamo che anche la Commissione europea avrebbe qualcosa da obiettare a questa discrezionalità.

Anche l’altro problema affrontato dal Presidente del Consiglio a dicembre, la governance del piano, scompare dal documento Gualtieri. Sempre nell’Avvertenza si legge che , in sede di definizione del piano, bisognerà procedere a individuare “soggetti responsabili, delle attività da compiere e delle modalità operative di lavoro e di coordinamento delle amministrazioni e degli attori istituzionali a vario titolo coinvolti”. Cioè, come risulta dal documento, la governance è tutta da definire. E poiché questo punto, essenziale per la Commissione, ma sul quale vi sono contrasti in seno alla maggioranza, viene rinviato al futuro, la conclusione è che il documento del ministro Gualtieri sancisce che la maggioranza e il Governo a oltre sei mesi dal momento in cui l’Europa ha varato il Next Generation EU è in pieno caos sui contenuti e sulle forme organizzative.

La frase sui fondi è particolarmente allarmante perché in sostanza fa temere che l’accordo sostanziale offerto dal presidente Conte alla sua maggioranza è che nulla venga definito in questo momento salvo una generica ripartizione di fondi fra grandi settori di intervento e che tutto venga rinviato a accordi politici successivi fra i partiti di maggioranza senza alcuna cabina di regia, se non una cabina politica, e quindi senza nessuna garanzia che le cose verranno fatte bene.

