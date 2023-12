Delle molte immagini diventate simbolo dei primi mesi della pandemia, ce n’è una che è rimasta a scintillare come una moneta rara e preziosa anche adesso che quei mesi dolorosi abbiamo deciso di cancellarli dalla memoria: il “panaro solidale”. Quelle sette parole – “Chi può metta, chi non può prenda” – sono rimaste a sintetizzare non solo un’azione – calare dall’alto di un balcone cibo per poveri o persone in affanno – ma un vero e proprio spirito, quell’afflato solidale che caratterizza un’attitudine generale della città di Napoli e dei suoi abitanti.

Per quanto sia complicato definire le permanenze e le costanti di uno spirito pubblico, per quanto possa essere opinabile ragionare sui caratteri collettivi di una popolazione o sui suoi costumi generali, è innegabile che Napoli sia stata espressione di un’attitudine unanime e comune al sostegno e all’assistenza di chi è offeso dalla vita. Certe continuità esistono, e quella della solidarietà, per molte ragioni, è stata per lungo tempo una delle caratteristiche di questa città.

Essendo quella sorta di sintesi perfetta tra altruismo e fraternità fragile come un guscio sottile d’uovo, è possibile utilizzarla come una sorta di cartina di tornasole degli umori, delle rabbie e delle angosce di quella medesima popolazione. Ed è per questo che dovrebbero creare particolare stupore, se non preoccupazione, le parole di padre Francesco Sorrentino sul magazzino alimentare vuoto della mensa della chiesa del Carmine: «Non mi scoraggio, ma la dispensa un po’ alla volta si sta svuotando e sarà meglio rifornirla subito o potrei andare in difficoltà». Perché quella cambusa scarica funziona come un reagente chimico di estrema sensibilità, un misuratore perfetto della capacità di adattamento agli urti della contemporaneità di una città e dei suoi abitanti.

La crisi della città, il suo intontimento, le sue angosce o ansie si allarga sulla città medesima anche in modi come questo, con l’allentamento di quell’attitudine solidale che garantiva alla tavola della mensa dei poveri del Carmine un piatto sempre garantito per tutti i suoi ospiti.

Che cosa sia accaduto, non è difficile dirlo. Dall’inflazione alle guerre, dall’angoscia per il futuro alla crisi permanente e strutturale del lavoro, i capitoli che compongono il libro delle molte crisi contemporanee sono pressoché infiniti. Se è vero, come è vero, che questa è un’epoca di spazi politici sfumati e incerti, in cui coesistono e si scontrano scale differenti – locali, statali, regionali, universali, globali –; se è vero, come è vero, che è un mondo liquido, fluido, instabile, spezzato, lacerato da conflitti, paure, incertezze. E se, infine, è vero, come è vero, che in questo quadro buio la politica non si presenta con le coordinate ugualitarie di origine razionalistica e illuministica, e le istituzioni includenti dello Stato sociale, ma si struttura secondo molteplici contrapposizioni ed esclusioni tra chi ha e chi non ha, tra chi può e chi non può, allora il risultato di questa vero e proprio esperimento sociale non può che consistere in un ripiegamento o in un incattivimento di quello spirito una volta solidale.

A Napoli il passaggio dalla modernità alla contemporaneità è stato, o rischia di essere, il passaggio dal progresso della solidarietà al labirinto dell’egoismo. Condito dalla crisi della capacità normativa della buona politica di organizzare e fornire gli strumenti a quegli afflati solidali e dalla sua sostanziale abdicazione alla buona volontà, spontanea e disordinata, di organizzazioni di volontari, del Terzo settore, dei preti di strada e delle associazioni di cittadini, ovvero il trionfo della normatività instabile di una specie di economia spontanea che fa sempre più fatica a reggersi in piedi da sola. Anzi, spesso quella cattiva politica, a fini elettorali, non fa che buttare benzina sul fuoco con decisioni che assecondano paure allarmistiche, risentimenti sociali e frammentazioni culturali, chiusure ed esclusioni dei non-integrati, xenofobie aperte o malamente mascherate. Per dirla ancora con le parole di padre Francesco «la crisi è crisi per tutti, provate a comprare quaranta cavoli come faccio io quando li voglio fare con la pasta, ma che sono, d’oro?

Prezzi alle stelle, proibitivi soprattutto quando ne servono quantità industriali». Ecco, sotto le forme geometriche di quei quaranta cavoli è come se fossero nascoste ansie, insicurezze e angosce sociali di un’intera popolazione che vede rosicchiarsi sempre un po’ di più quei margini di benessere e sicurezza sociale che sembravano un suo capitale inalienabile. È in quel momento che si inizia l’esercizio pericoloso dell’individualismo egoistico, è in quel preciso istante che si prova il piacere inconfessabile di sentirsi più garantiti nel vedere i precari equilibri fondati sulla gerarchia e sulla esclusione degli altri: «Io capisco bene il disagio dei nostri benefattori – ha detto ancora padre Francesco – Chi prima ci regalava chili e chili di pasta è possibile che ora non sia più in grado di farlo». Quello che proviene dalla chiesa del Carmine non è solo un grido d’aiuto: è un referto consegnato nelle mani di una città, che ha molto più a che fare con la città stessa che con le tovaglie sguarnite della mensa dei poveri.