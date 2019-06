CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 19 Giugno 2019, 00:00

Per oltre un’ora il premier Giuseppe Conte si è immerso nella realtà delle Academy della Federico II. Prima è stato accolto dall’amministratore delegato di Cisco Italia, Agostino Santoni, che gli ha illustrato per filo e per segno cosa sta venendo fuori da questi mesi di studio tra i palazzi di vetro e acciaio di San Giovanni a Teduccio, tra cui il loro network mondiale sulla cyber security. Poi ha potuto ascoltare gli speech di alcuni neo diplomati alla Apple Academy che gli hanno spiegato le loro app. È ammirato Conte, e nell’aula magna del Polo tecnologico universitario esterna «l’immenso piacere di incontrare questi giovani appassionati e determinati, e assistere alla presentazione di alcuni progetti davvero innovativi». Lo sa bene la società di Cupertino che dopo i primi tre anni, e mille diplomati in partnership con l’Università Federico II, ne aggiunge altri due, come annunciato ufficialmente da Luca Maestri, Chief financial officer di Apple.