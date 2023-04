In occasione dei trent’anni dalla jacquerie plebea passata alla storia come “la notte del lancio delle monetine contro Craxi all’uscita dell’Hotel Raphaël” si sono lette cose persino divertenti nella loro manifesta falsità, come sempre capita quando nel rievocare il passato si tende a spacciare per storia i propri cattivi ricordi (che spesso sono tutt’uno con la propria cattiva coscienza).

Secondo Achille Occhetto, all’epoca segretario del Partito democratico della sinistra, quella contestazione, al limite del mancato linciaggio, fu una vergogna: «Fu un esempio di barbarie innescata dal furore giustizialista: quella notte,

senza dubbio, fu aperta la via per il populismo».

Divertente, appunto, essendo il Pds e il suo segretario di allora in prima fila nella caccia, mossa esattamente da furore giustizialista, al “cinghialone”, come Craxi veniva abitualmente designato in quel periodo sulla scorta di un conio giornalistico attribuito a Vittorio Feltri. La sua eliminazione dalla scena pubblica, per il partito che si era autoinvestito del ruolo di guardiano politico-morale della Repubblica, era diventata un’ossessione: un regolamento dei conti anche ideologico visto che l’intera parabola craxiana era consistita nel rendere il socialismo, da lui simbolicamente radicato nella tradizione Risorgimento democratico, una forza nazionale alternativa ad un comunismo rimasto troppo a lungo ancorato ai miti dell’internazionalismo marxista.

Per una coincidenza che in realtà non fu per niente tale, la folla che quel 30 aprile attendeva l’uscita di Craxi dal suo albergo-residenza romano era in gran parte reduce da un comizio che proprio Occhetto aveva tenuto a piazza Navona per protestare contro la decisione della Camera dei deputati che il giorno prima, a votazione segreta, aveva bocciato quattro delle sei richieste di autorizzazione a procedere contro il leader socialista richieste dalla procura di Milano. Sempre Occhetto dopo quella votazione aveva intimato ai suoi ministri di abbandonare il governo guidato dall’ex governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi e appena insediatosi: un fatto storico, la partecipazione al governo degli ex o post-comunisti, ma durato in totale una decina di ore.

Ai reduci da quel comizio, si aggiunsero, quasi camuffandosi, diversi simpatizzanti leghisti e molti esponenti della destra giovanile romana guidati da Teodoro Buontempo: pare sia stata sua l’idea, un vero colpo di genio simbolico-coreografico, del lancio delle monetine come spregio simbolico contro chi era accusato di aver rubato soldi pubblici per sé e il partito. Ora gli eredi di quella destra sono al potere e giudicano Craxi, il vecchio nemico, come uno patriota-esule che, forse ultimo, ha avuto una visione alta e drammatica dell’Italia. Scherzi del destino.

Ma questi in fondo sono dettagli di cronaca transitati per immagini nella storia nazionale, comunque conosciuti e in questi giorni ricostruiti per l’ennesima volta da chi, essendo all’epoca presente e avendo mantenuto buona memoria, non si è mai bevuto la favola dei cittadini indignati in rivolta contro il potere arrogante, visto che gli assalitori erano - persino legittimamente - militanti e attivisti politici anti-craxiani degli opposti schieramenti, non cittadini comuni. Non fu insomma una protesta spontanea, ma un agguato organizzato e, col senno di poi, di straordinaria efficacia. Visto che quel giorno finirono insieme Craxi, la Prima Repubblica, i partiti di massa che avevano fatto la Repubblica e la politica come professione, passione e servizio. E iniziò l’epoca degli avventurieri.

Quello che invece proprio non quadra, per restare sempre ai giudizi postumi occhettiani, ma ancora oggi molti largamente condivisi, è che quell’episodio fu l’inizio della stagione populista nella quale dopo tre decenni, a ben vedere, siamo ancora immersi. Al contrario, esso fu semmai l’esito di una predicazione antipolitica, antipartitica e antisistema che veniva da lontano e che nella cultura politica italiana d’età repubblicana ha rappresentato una sorta di costante: dal cattolico don Sturzo al liberalsocialista Maranini, dalla destra montanelliana a quella neo-fascista, dai pannunziani del “Mondo” eredi dell’azionismo ai radicali pannelliani. Tutti avversari a vario titolo, ma spesso con gli stessi argomenti, della democrazia partitocratica.

Negli anni immediatamente precedenti la vicenda di Mani Pulite c’era poi stata la svolta mediatico-politica rappresentata da una nuova genìa di arringatori televisivi (Funari, Santoro, Lerner) la cui formula vincente - frutto, per alcuni di essi, anche della loro cultura d’origine: il sovversivismo pseudo-rivoluzionario di matrice tardo-sessantottesca - fu opporre la piazza al palazzo, il popolo soggiogato e scontento ai suoi rappresentanti inetti e ladroni. Virtù contro privilegio: ne nacque la mitizzazione di un soggetto peraltro inesistente, la società civile intesa come blocco unitario, che ancora ci portiamo dietro come futile retorica.

Uno spirito di vendetta contro il potere, peraltro assai sintonico con l‘anarchismo storicamente latente della società italiana, che all’epoca spinse molti settori dell’establishment extra-politico - un po’ per paura e spirito di sopravvivenza, molto per insipienza - a cavalcare quell’onda di indignazione nella speranza che potesse abbattersi solo contro la classe politica, senza tangere la sfera degli altri poteri, a partire da quello economico. Col senno di poi, una colpa storica imperdonabile, se il risultato è stato non solo la scomparsa dei partiti storici, ma l’indebolimento strutturale dell’Italia come nazione.

Insomma, l’assalto a Craxi non fu l’innesto di nulla, semmai l’esito di un processo di screditamento della politica già in atto e che da allora non s’è più fermato, come dimostra quel che poi è accaduto: la lunga parabola del berlusconismo, la sequela dei governi tecnici, la privatizzazione dei partiti, la dequalificazione inarrestabile del ceto parlamentare, il trasformismo patologico, la nascita del grillismo come ideologia del “tutti in galera” ecc.

A chi all’epoca non era nato e oggi appunto viaggia verso i trent’anni potranno sembrare, quelle appena rievocate, vicende bizzarre e lontane, che sul piano storiografico oggi peraltro si leggono meglio in chiave di politica internazionale: come l’effetto indiretto e minore di un cambiamento di scenario geopolitico - la fine della Guerra fredda - che aveva tolto all’Italia il suo status di prima linea ideologica e militare del campo occidentale gettandola così nel caos interno. In effetti trent’anni sono tanti, per un’epoca che dimentica già quello che è successo il mese prima. Se non fosse che, rievocando quei fatti del passato, stiamo in realtà parlando dell’Italia di oggi.

