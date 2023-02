Ci sono due letture in filigrana per l’incontro di Parigi tra Macron, Scholz e Zelensky. La prima è che Macron, ingelosito dalla strepitosa visita del presidente ucraino a Londra, ha chiamato di corsa Zelensky nel maldestro tentativo di pareggiare il conto. La seconda, più maliziosa, è che il mancato invito al presidente del Consiglio italiano ha precise ragioni di politica interna e di prospettiva europea.

Titola in copertina il settimanale francese “L’Express”: “Perché Macron deve stare attento alla Le Pen”. La leader di destra sta cavalcando la collera sociale per una riforma delle pensioni giusta, ma largamente impopolare. Georgia Meloni è ormai lontanissima dalla Le Pen, ma l’idea che per la prima volta una donna di destra guidi l’Italia e venga definita il leader più popolare in Europa gli dà un fastidio enorme.

Si aggiunga che tra un anno ci saranno le elezioni europee. Serviranno a misurare in ogni paese la forza dei singoli partiti e saranno determinanti per stabilire chi comanderà in Europa. Georgia Meloni è il leader dei Conservatori europei ai quali porterà verosimilmente un bel pacchetto di voti e di seggi. L’attenzione recente nei suoi confronti dei leader del Partito popolare conferma che il presidente del Consiglio italiano sta lavorando al ribaltamento storico delle alleanze.

Non più Popolari e Socialisti, ma Popolari e Conservatori. Macron resterebbe con il cerino in mano e lo sa. E’ vero che – a parte i continui bisticci – Francia e Germania hanno uno storico rapporto preferenziale. L’11 febbraio 2015 erano insieme a russi e ucraini per la firma dello sfortunatissimo trattato di Minsk che non ha dato all’Ucraina un solo giorno di pace. Ma Macron avrebbe dovuto tuttavia invitare la Meloni a Parigi se non altro per il Trattato del Quirinale che prevede consultazioni continue ai più alti livelli. Non sarebbe stata l’occasione giusta per celebrarne l’anniversario?