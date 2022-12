Alcune domande del dibattito pubblico di questa città si presentano a volte con uno stile quasi avvocatesco, si accavallano imperiose come in una requisitoria. Altre, invece, ricadono stanchissime al terreno, anonime e ignorate. Tra queste ce n’è una che le batte tutte. Si aggira oscura e scialba, la si evita come un cane con la rabbia, si preferisce non nominarla neppure, perché si sa che quella domanda porterà solo rogne. La domanda, netta nella sua semplicità, è: “Perché dobbiamo dare più soldi alla cultura?”.

Di risposte possibili ce ne sono molte, ma ognuna di queste risposte può scontentare i decisori politici, cioè coloro che devono materialmente assegnare i fondi. E quello che sta accadendo in questi giorni, con la notizia dei nuovi e imminenti tagli in arrivo dalla Regione Campania su teatro san Carlo, musei, Campania teatro Festival e chissà cos’altro, non è altro che una nuova finestrella che si spalanca in un triste calendario dell’avvento culturale che va avanti da tempo. Perché se c’è da tagliare qualcosa, in Italia lo si taglia alla cultura. Se c’è da risparmiare, lo si fa sulla cultura. Fa comodo. Non comporta chissà quante proteste. Non innesca sollevazioni popolari difficili da contenere.

Dà l’idea di un’agenda amministrativa e governativa spiccia, che guarda al sodo, magari un tantino brusca e forse anche ingiusta, ma che sa auscultare il vero polso del Paese, il battito profondo della sua gente, dei suoi pensieri e delle sue preoccupazioni. E in cima a queste, cari signori e signore – afferma a gran voce il politico tagliatore o l’assessore che deve tirar fuori due spiccioli dal bilancio – di certo c’è la musica, l’arte, la letteratura e il teatro. E più o meno a questo punto del discorso, di solito, viene sfoderata l’arma finale, la parola magica che tutto mette a tacere: le bollette. È più importante pagare la luce o ascoltare Wagner? Più necessario avere il gas nei fornelli o assistere a una recita da Shakespeare? Punto, partita, incontro. La discussione è finita, andate in pace. Del resto già Flaubert aveva intuito il potere dirompente dei discorsi sulla cultura, e infatti si divertiva a prendere in giro, nel suo Dizionario, i luoghi comuni che gravano sulla rispettabilità di chi esercita un lavoro culturale: «Artisti: tutte teste vuote – Guadagnano somme straordinarie ma buttano il denaro dalla finestra – Spessissimo invitati a pranzo».

Ma quello che nelle pagine di un grande scrittore fa sorridere, nella carne viva della realtà ferisce. E da questo punto di vista, un corpo più martoriato di Napoli è difficile da trovare. Perché una delle fonti inarginabili dei suoi dolori sta esattamente in questo, nei nervi infiammati di istruzione e cultura, nella febbre che la avvolge quando si parla della sua offerta culturale e didattica. Napoli ha bisogno come il pane di più cultura. Non tanto e non solo – benché già questo sarebbe sufficiente – perché portatrice di un passato glorioso di sapere ed erudizione, ma perché ha l’esigenza di contrastare un presente fatto di crescita delle disuguaglianze formative, di dispersione scolastica e di allargamento delle fasce di popolazione, soprattutto giovanile, che non leggono neppure un libro all’anno, che non hanno mai messo piede in un teatro, che non vanno al cinema, non visitano un museo o non ascoltano un concerto. È questo che la Regione Campania deve fare: non di meno, ma di più. E non perché debba agitare il sacro fuoco della Cultura, quella con la c maiuscola, dietro il quale spesso si annidano immondi carrozzoni di prebende e favori, di elargizioni di denari e di sperperi per atroci produzioni che si nascondono sotto il cappotto presunto di Arte e Bellezza per coprire le vergogne di intrallazzi e inciuci clientelari, gestiti da enti inefficienti e da burocrati parassiti. Ma perché questa è la Regione, e la città, in cui più di tutte la cultura non deve essere un privilegio per pochi ma un’occasione per tutti. Che deve essere il primo bene pubblico, liberamente fruibile da tutti. Che proprio perché di tutti non può appartenere a nessuno, la cui rilevanza va misurata innanzitutto in termini politici ed educativi ma che è capace di creare contemporaneamente valore economico, gettito di soldi e rimpinguamenti di cassa.

È noto ed è incontestabile che in ambito culturale ci siano storture e abusi. Ma la speranza è che alla Regione Campania appaia altrettanto evidente che questa Regione e questa città hanno un bisogno disperato non di meno, ma di più arte e cultura. Per esistere come individui e come società. Proprio perché il suo valore è sia patrimoniale che di relazione, la cultura è fragile e va maneggiata con cura se si vuole che nutra con continuità.