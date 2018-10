L'esperienza di Ancelotti nella settimana decisiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 19 Ottobre 2018, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Missione a Udine senza il bomber. Ancelotti ferma Insigne, schierato nelle prime dieci partite stagionali con ottimi risultati (sette reti), perché nel calendario del Napoli dopo l’anticipo in Friuli ci sono altri due appuntamenti impegnativi. Prima la durissima trasferta di Champions League a Parigi, poi il delicato confronto con la Roma in campionato al San Paolo.Il turnover non è vissuto come un’angoscia dal tecnico e dagli azzurri, ci sono soluzioni a disposizione per tutti i ruoli, compreso quello di...