Un po per comodità, un po’ per incapacità, continuiamo a tenere gli occhi fissi sulle stesse stelle polari di 50 fa: i buoni sono i Paesi che votano, tutti gli altri sono i nemici. Con un grado di ostilità che varia a seconda di quanti affari ci facciamo. Nel frattempo, però, il mondo è cambiato. E il conclave G20 a Nuova Delhi ha squarciato il nostro strabismo. Il presidente di turno, Narendra Modi, è l’astro nascente dell’economia globale. E, con un consenso all’80% nei sondaggi, si appresta a vincere l’anno prossimo la sua terza elezione.

Tuttavia, a dispetto della sua popolarità – o grazie ad essa - continua a spaccare il paese su basi rigorosamente etniche, reprimendo manu militari la minoranza di 200 milioni e passa di musulmani.

Modi può a ragione essere considerato il simbolo di come funzionano – nel bene e nel male – i regimi in rapida ascesa del global south, che uniscono rapidi tassi di sviluppo a un tasso altrettanto elevato di nazionalismo. Un mix alimentato da una macchina di propaganda che ruota intorno alla figura del leader. Contrariamente alla prassi che assegnava al paese ospite del G20 poco più di un coordinamento formale, la presidenza indiana è diventata l’occasione di una vera e propria socializzazione di massa al nuovo ruolo dell’India – e del suo capo - come potenza mondiale.

A cominciare dal nome stesso del paese, che dovrebbe cambiare riesumando l’antico termine Bharat al posto di quello attuale che reca il marchio del colonialismo. E allestendo un circuito no-stop di oltre duecento eventi nelle città più importanti, preceduti da una settimana inaugurale in cui cento monumenti sono rimasti ininterrottamente illuminati. Le celebrazioni proseguiranno con una campagna di educazione di massa sulla presidenza indiana in cui – come racconta Foreign Policy – «le organizzazioni statali e locali hanno organizzato iniziative per incoraggiare la partecipazione pubblica, e attività nelle scuole e nelle università per coinvolgere gli studenti attraverso quiz e gare di scrittura».

Modi non è certo nuovo all’uso su larga scala di un’ampia gamma di strumenti mediatici, e deve gran parte del proprio successo elettorale a un utilizzo antesignano dei social media. Ma la novità del G20 è il tentativo di trasferire la propria identificazione col paese dalla sfera interna a quella internazionale. Cogliendo il momento di fragilità e di rimescolamento degli equilibri di potere legati all’impasse russa in Ucraina e alla fase delicata che attraversa l’economia cinese. Nonché all’esigenza americana di tenersi ben stretti i legami con l’India nel momento in cui appare indebolirsi l’egemonia degli Stati Uniti nello scacchiere multipolare.

Ma se all’Occidente può convenire continuare a guardare all’India come a un «pilastro democratico», la realtà si rivela ben diversa. Come ha scritto Romano Prodi su questo giornale, «l’India presenta oggi debolezze tali da mettere a rischio il progresso economico e politico, il suo ruolo internazionale e, soprattutto, la sua coerenza nei confronti delle regole democratiche, con una indubbia contraddizione tra dichiarazioni e comportamenti». Una contraddizione che diventerà sempre più evidente mano a mano che l’osservatorio democratico dovrà allargarsi ad altri paesi che guadagnano peso economico senza le doverose credenziali di legittimità politica.

È lo scenario delineato nel recentissimo libro di Federico Rampini, La speranza africana, dove vengono messi alla prova molti degli stereotipi con cui in questi decenni abbiamo trascurato e esorcizzato le trasformazioni di un continente dove si gioca oggi gran parte del futuro demografico ed economico del pianeta. E di quello politico. In cui è sempre più improbabile che noi europei – col nostro strabismo democratico – riusciremo a giocare un ruolo.