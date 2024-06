Ieri si è votato in Messico, due donne in lizza per la presidenza. Domani sapremo l’esito delle elezioni indiane, 900 milioni di votanti. In entrambi i casi, non ci saranno dubbi su chi guiderà il governo. Come non ce ne saranno a novembre, nelle elezioni americane. In Europa, invece, dovremo armarci di pazienza. La prima – e per molti giorni unica – reazione riguarderà le percentuali nazionali ai singoli partiti. Il calcolo più facile da fare, ma di gran lunga il meno importante. Certo, abituati come siamo a misurare gli zerovirgola, saremo impegnatissimi a tracciare chi è avanzato e chi ha perso consensi nei grandi e piccoli paesi dell’Unione. Ma sono numeri virtuali. Che serviranno a movimentare un po’ i dibattiti sulla stampa e in Tv.

Nell’attesa che si cominci a capire cosa succede con i dati veri, quelli che assegnano i seggi a Strasburgo e determinano quale potrà essere la coalizione che governerà aBruxelles. Qui lo scenario rischia di complicarsi.I sondaggi – per quello che contano in un contesto così frastagliato – evidenziano le difficoltà della maggioranza oggi in sella, che vede insieme popolari, socialisti e liberali con la guida della von der Leyen. E l’Economist dedica l’editoriale alle tre donne che oggi appaiono al centro del – possibile – passaggio dal vecchio al nuovo ordine.

Invitando esplicitamente l’attuale presidente dellaCommissione a «frammentare la destra radicale lavorando con Giorgia Meloni e mettendo aimargini la Le Pen».Impedendo in talmodo che siformi un asse alternativo, con lo spostamento dei popolari verso un’alleanza di centrodestra. Sitratta di esiti molto diversi, con conseguenze rilevantissime sulla politica economica e le scelte suifronti di guerra. Ma, almomento, l’unica certezza riguarda ilfatto che le soluzioni maturerannomolto lentamente, a un tavolo di trattative che si annuncia estremamente complesso e incerto. Eche, comunque, molto difficilmente produrrà una maggioranza coesa ed una leadership autorevole. È questo ilfattore strategico di maggiore debolezza dell’Europa. Tutte lenazioni occidentali sono ormai entrate a pieno titolo nell’era della «democrazia del leader».

Un regime incui il principale fattore di coesione di elettorati estremamente volubili consiste nel legame carismatico che si crea tra il capo e i votanti. Un legame alimentato dai media – social e televisivi – che hanno preso il posto dei partiti come canale di comunicazione privilegiato con il governo. Piaccia o non piaccia, è così che funzionano – e si vincono – le campagne elettorali. Ovunque.

Ad eccezione che nel voto per il parlamento e il governo europeo. L’assenza diun meccanismo elettorale che legittimi direttamente – ed esplicitamente – il vertice dell’esecutivo dell’Unione resta iltallone d’Achille di ognitentativo di sottrarre l’Europa a undestino di declino. Non sitratta solo degli intralci nel competere con i playermaggiori – democratici come gli USA e l’India o autocratici come Cina e Russia, ma comunque accomunati da unsistema decisionale unitario e ben riconoscibile. Nel quadro multipolare affermatosi negli ultimi anni, stanno emergendo nuovi protagonisti che un tempo avremmo detto locali. Ma che oggi possono scegliere di volta in volta con chi e come allearsi su singole questioni che spaziano dal digitale all’ecologia. DalBrasile alla Nigeria, dall’Arabia saudita all’Indonesia, l’interscambio globale richiede continuamente nuove scelte,fatte e gestite rapidamente.

È proprio qui che viene allo scoperto la farraginosità procedurale della cabina di comando europea, col risultato che molte trattative finiscononelle mani dei singoli esecutivinazionali, che si muovono inordine sparso. Con la conseguenza che l’Europa conta meno non solo al proprio interno, ma soprattutto verso l’esterno. Dando ai cittadini l’impressione di scarsa chiarezza e trasparenza sulle priorità e gli obiettivi. Proprio quando avremmo estremo bisogno di accelerare verso ilfuturo, l’Europa appare imbrigliata dai retaggi istituzionali del suo passato.