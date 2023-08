La criminalità organizzata è nemica dello sviluppo, inquina l’economia, “gambizza” il futuro di un territorio e delle sue energie migliori. Non serviva conferma ma è sempre utile ribadirlo. Dove c’è criminalità non c’è ossigeno, dove c’è camorra non c’è vita. Quello che è accaduto a un noto ristorante del centro storico, colpito nelle ultime ore da un attentato incendiario, probabilmente a scopo estorsivo o intimidatorio, ne è solo la evidente rappresentazione. Altri sono stati, in passato, gli attacchi all’economia della città, spesso nel momento in cui si mette in moto. E chissà quanti altri ancora se ne consumano nel silenzio, nell’omertà, nella paura o nel sentimento del quieto vivere. C’era da aspettarselo. Il boom turistico, con tutte le attività economiche collegate, poteva lasciare indifferente il potere criminale? Poteva lasciare inermi e passivi i clan? Se si muove il denaro, si muovono anche loro.

Con la differenza che imprese e lavoratori sudano ogni euro mentre il camorrista è per sua natura parassita, succhia il sangue altrui e, stupido nel profondo più che nell’immediato, finisce con il dissanguare la sua preda, portandola al collasso. Non c’è vera intelligenza strategica, infatti, in chi persegue arricchimento facile, predatorio, immediato e bulimico come la criminalità, organizzata o no. Non si guarda al futuro. Si vuole solo spolpare il presente. Vita breve, miopia: il contrario di programma e visione. Ecco perché, se vogliamo che la straordinaria onda turistica su Napoli metta radici e si strutturi nel tempo, non solo dobbiamo imparare a progettare, ma dobbiamo anche proteggerla dai parassiti, come si fa con le piante di alto fusto.



Il punteruolo rosso del boom turistico napoletano è proprio l’illegalità, quella organizzata e strutturata dei clan, che puntano col racket le attività economiche e succhiano la loro linfa oltre che le loro risorse economiche, tagliano ossigeno e voglia di fare, scoraggiano l’intrapresa. Ma lo sguardo va anche allungato all’usura, alle provviste finanziarie illecite, che sono l’anticamera di chi prova a infiltrarsi nell’economia legale che a fatica prova a riemergere, di chi apre le sue strutture ricettizie o della ristorazione solo per riciclare soldi, insinuando un elemento tossico in una economia che deve tenersi invece integra e competitiva, se vuole guardare al futuro.

È compito della città, nel suo insieme, proteggere il suo stesso sviluppo e la sua vocazione. Tutelare il suo futuro e le sue risorse. In che modo? Risposte investigative e di polizia, ovviamente, appaiono necessarie e imprescindibili. Sembra banale ma più forze dell’ordine, più presenza in città, in rapporto alla moltiplicazione dei numeri del turismo, sono indispensabili. Ma non ci illudiamo che basti la risposta repressiva. Occorre, anche in questo caso, un sussulto collettivo e civico. Come la camorra ragiona in termini di “sistema”, lo stesso deve fare il corpo sociale. Sistema contro sistema. Quindi, cooperazione, gruppo, comunità.

Ribellarsi al racket, per esempio, chiama in causa corpi intermedi: associazioni di categoria, sindacati, comitati. Da soli si è fragili e impauriti, insieme si è più forti. Ribellarsi all’usura, alzare muri al malaffare. Bisogna che tutto il sistema città capisca che difendere il proprio tesoro dal parassita criminale, dal virus dell’illegalità, è un passo indispensabile per dare futuro a una economia che, fragile per sua stessa natura, debole per definizione come deboli sono oggi le economie legate al turismo come principale forte di reddito, può andare in frantumi in un secondo, come un vaso di cristallo, nelle rozze mani di chi capisce solo l’accaparramento di oggi, figuriamoci il respiro del domani.