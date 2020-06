L'insulto e la politica macchietta

Il Presidente De Luca ha replicato tre volte a Matteo Salvini, che si domandava polemicamente dove fosse De Luca mentre i tifosi napoletani festeggiavano la vittoria nella finale di Coppia Italia (contro la Juve: particolare non secondario). Prima una replica ad hominem: Salvini non ha molti titoli per criticare, visto quelche ha fatto nei giorni scorsi a Roma.



Ha organizzato una manifestazione politica, «in violazione di tutte le norme anti-assembramento e nel disprezzo di tutte le norme di sicurezza». Seconda replica: «l’obbligo di garantire il rispetto delle norme nazionali riguarda il ministero dell’interno e il prefetto», ossia: Salvini non aveva alcuna ragione di rivolgersi a me. Terza replica: è sbagliato strumentalizzare episodi del genere (che peraltro sarebbero accaduti ovunque, dopo una vittoria sportiva significativa, ma quando accadono a Napoli fanno più notizia). Se adottassi un simile atteggiamento dovrei sottolineare i numeri registrati altrove, a cominciare dalla Lombardia, e addossare strumentalmente le responsabilità alle autorità locali. La Campania potrebbe farlo, essendo stata la più rigorosa e la più coraggiosa nel chiudere tutto, «15 giorni prima che lo decidesse il governo nazionale, e le altre regioni».



Sono parole di De Luca. Sono parole chiare e ferme, e sostanzialmente corrette. Ma sono state accompagnate da espressioni decisamente meno controllate, indirizzate al somaro Savini, al tre volte somaro, al somaro politico, al somaro geneticamente puro, al somaro che ha ripreso a ragliare, all’equino, al cafone, al cafone politico, all’uomo di Neanderthal, uno «che ha la faccia come il fondoschiena, peraltro usurato», uno, infine, a cui «è capitato di avere una donna stupenda al suo fianco e passava il suo tempo a mandare i tweet su broccoletti e radicchio».

Ora: era necessaria questa sfilza di insulti? Forse no. Forse la replica sarebbe andata a segno lo stesso e le agenzie ne avrebbero dato ugualmente conto, anche se De Luca non avesse preso a schernire Salvini. Il quale difficilmente potrà essere indicato come campione di bon ton, in possesso di uno stile perfettamente british: abbiamo ancora memoria del Papeete. Ma il punto non è questo, bensì se non si possa restituire al linguaggio politico una qualche sobrietà. Non è questione, peraltro, di pudicizia, o semplicemente di moderazione, ma di civiltà dei rapporti politici, che non ci guadagnano affatto dall’assumere la forma di una lotta nel fango.



Non è solo la politica naturalmente. Basta guardare la tv, o farsi un giro sui social, per farsi convinti che radio parolaccia ha vinto. Radio parolaccia fu la trasmissione senza censure e senza filtri delle chiamate degli ascoltatori all’emittente di Radio radicale. Non ci volle molto perché quel flusso di telefonate in diretta abbandonasse ogni freno e tracimasse in un ininterrotto turpiloquio. Specchio dei tempi, si disse allora. E allo stesso modo ora si dirà che non c’è da menar scandalo, che la politica democratica non ha fatto altro che partecipare alla generale trivializzazione della società. Oppure si dirà, come Gianni Brera diceva del calcio, che la politica non è uno sport da educande. O infine che è pura ipocrisia fingere che ci sia mai stata una politica condotta in un austero stile vittoriano: in generale, ogni epoca appare scostumata, se giudicata coi costumi di quella che l’ha preceduta.



Può darsi allora che bisogna giudicare con rassegnato realismo una simile evoluzione (o meglio involuzione) del linguaggio politico. Quando si spengono certe passioni ideologiche, per vincere il grigiore di un lessico sempre più usurato, la politica si inventa nuovi registri, ricorre alla contrapposizione personale e ai relativi stilemi. Eppure una cosa è certa. Ed è amara: così la politica non ci guadagna. Accusa anzi una perdita secca di autorevolezza. Si lascia colonizzare dai codici comunicativi prevalenti nei media, accettandone le regole senza minimamente difendere la sua differenza. Il comico si fa politico, il politico si fa comico. È il modello urlato del talk show, o il trash che circola in Rete, a prevalere. E la politica, che era andata per suonare, finisce con l’essere suonata.

Il caso di De Luca è lampante. Perché mentre i cittadini campani giudicano il politico anche, se non soprattutto, dalle sue prove amministrative (per la regione vedremo a settembre, ma come sindaco è stato senz’altro così: un giudizio largamente positivo), a livello nazionale De Luca sembra quasi che sia ascoltato, invitato in tv, solo se fa il personaggio, se fa il De Luca di Crozza, se si esibisce nel numero che il suo imitatore continua ad allestire con successo di critica e di pubblico. Può darsi ci sia del calcolo, che al governatore interessi anzitutto il ritorno in termini di popolarità, che è indubbio. Ma è anche vero che una popolarità conquistata in questo modo preclude ruoli diversi. Come il meridionale vittima dei cliché, così De Luca rischia di rimanere vittima della sua caricatura. E l’uomo politico che nel Mezzogiorno ha di sicuro il maggiore peso finisce con l’esser scambiato per una nuova maschera napoletana. © RIPRODUZIONE RISERVATA