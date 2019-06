CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 28 Giugno 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chi siete? Cosa volete? Qui non è mai entrato nessuno, perché è una proprietà privata». Sull’uscio dell’appartamento al terzo piano appare un uomo sulla settantina, con gli occhiali, vestito in abiti casual. Prima di far entrare chi ha bussato alla porta, tiene a precisare: «Non voglio essere scortese, ma sono anni che subisco tentativi di invasione e attacchi, solo perché voglio far valere un mio legittimo diritto». L’uomo si chiama Maurizio Caserta Di Marco ed...