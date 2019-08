CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 25 Agosto 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È giusto occuparsi soprattutto della crisi italiana ma è doveroso, come ha ammonito il presidente della Repubblica, analizzare le evoluzioni della nostra politica nel quadro più ampio di una situazione internazionale in continua evoluzione e sprovvista di un filo conduttore. È del tutto significativo, a questo proposito, che il G7 in corso a Biarritz sotto Presidenza francese, abbia trovato un accordo solo nella decisione di sopprimere il comunicato finale. Il che certifica la definitiva trasformazione del G7 da...