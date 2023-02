L’ordine liberale si difende a Kiev. Messaggio chiaro, come mai, con l’arrivo del presidente americano. Certo, gli Usa sono protagonisti della resistenza ucraina sin dal primo giorno. Senza contare che Biden è stato supportato dalla coesione generale del suo Paese. Al congresso repubblicani e democratici (tranne piccole minoranze tipo Trump-Ocasio Cortez) sono stati sempre, e largamente, solidali e decisi.

E così l’opinione pubblica americana, il mondo della cultura e la stessa Hollywood. Tutti uniti e mobilitati per Kiev come non si percepiva da decenni.

In realtà, questa compattezza si registra in quasi tutte le democrazie mondiali. Solo in alcuni Paesi europei, e tra questi l’Italia, una fetta di sistema politico e di establishment giornalistico-accademico ha costruito una posizione terzista. Un misto di neo-pacifismo ideologico, anti-americanismo da guerra fredda, opportunismo degli affari e complottismo permanente, efficace sui social e in un certo dibattito pubblico, ma ininfluente nella politica europea. Non a caso, prima di Biden, l’atto politico più rilevante era stato quello di Draghi, Macron e Scholz, arrivati a Kiev per sancire l’Ucraina europea.

La guerra è diventata uno spartiacque decisivo. Certificando che, se una storia è finita nel decennio passato, tutto il resto è aperto. Dopo il 2008 le autocrazie russa e cinese, insieme ai loro amici, avevano ribaltato il sogno liberale degli anni Novanta: integrare il mondo ex comunista nella globalizzazione di mercati, beni e capitali, quale premessa alla loro democratizzazione. Invece si sono arricchite senza libertà, rilanciando sul terreno dell’espansione imperiale, del potere economico, dei modelli politici e ideologici, lanciando una sfida globale di dimensioni epocali.

In questo contesto, dopo la pandemia, la guerra in Ucraina ne è diventata il terreno principale. Innanzitutto, a Kiev Biden e gli europei hanno voluto contrastare la narrazione del declino dell’Occidente. Uno schema costruito da gruppi politico-culturali nostrani, valorizzato da oligarchi russi, comunisti cinesi o ayatollah iraniani. Siria, Venezuela ed Afghanistan erano mostrati come la versione geo-politica di questa analisi: la sconfitta di esperimenti o progetti democratici significava la ritirata inevitabile dell’ordine liberale. Invece, il ritorno degli Usa, la rinascita della Nato, la collaborazione con le democrazie dell’area indo-pacifica, le politiche dell’Unione europea hanno smentito tutte le fosche previsioni. Chi predicava sulla provvisorietà di questa unità, si è trovato di fronte una alleanza di dimensioni mai viste prima.

In secondo luogo, si è evidenziata una potente relazione tra questione ucraina e questione russa, come declinazione primaria della sfida europea. C’è in questa dialettica un nucleo esplicito: l’affermazione degli ucraini come parte dell’Unione europea, condivisa dai primi e prossima all’integrazione da parte dei secondi. Di converso, Putin ha denunciato tutto questo come un contagio, un rischio reale, a cui rispondere con quella denazificazione che significa, nella sua interpretazione, la de-europeizzazione degli ucraini.

Un rischio reale, per la sua visione di un mondo russo che deve restare immune da vizi e modelli occidentali. Un pericolo per lui e i suoi oligarchi. Forse non è scontato che la Russia vada via ancora una volta dall’Europa e che diventi parte dell’Asia autocratica. Per l’opposizione politica o civile, come si è visto nelle parole del suo principale leader, Aleksej Navalnyj, la sconfitta di Putin non causerebbe solo la fine del regime. Anzi, è il viatico ad un processo più profondo: una trasformazione della Russia, necessaria al suo definitivo ritorno in Europa, una rottura definitiva tale da chiudere non solo il 1989, ma anche il 1917.

È quello che i cinesi non vogliono. Sono loro l’altro importante destinatario della visita di Biden. Wang Yi, il plenipotenziario di Pechino giunto in Europa, si è barcamenato tra l’annuncio di un piano di pace e la solidarietà all’alleato russo. Certo, la Cina di oggi non è quella del 2022. XI Jinping ha perso la guerra dei vaccini, il mito dell’autocrazia efficiente capace di salvaguardare i suoi abitanti molto più dei deboli occidentali, ha subito un colpo di prim’ordine. Certo, la Cina, per ora, non ha pagato nessun prezzo per il suo sostegno a Putin, ma non può permettersi di perdere la Russia. Se la sconfitta russa molto probabilmente comunica questo rischio, il messaggio di Biden ricolloca su questo terreno il confronto con la Cina. XI già ha registrato una posizione pesante, quando gli USA, come Giappone, Australia e gli alleati del Pacifico hanno fatto muro a difesa della democrazia di Taiwan. E si trova in un equilibrio complicato, perché una Russia europea sarebbe forse la sua maggiore sconfitta geopolitica, ma una guerra di sanzioni con l’Occidente è semplicemente impensabile per gli obiettivi cinesi. Insomma, oggi Putin risponderà, rilancerà la sua sfida globale, legato al sogno di un legato storico, la sconfitta dell’ordine liberale con la ricostruzione del suo Mondo russo. Eppure, almeno per ora, Biden e gli occidentali gli hanno dimostrato l’esatto contrario.