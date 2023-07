Una delle cose più sorprendenti dell’immaginario di finzione legato al cinema è la sua capacità di trasformare la realtà rendendola affascinante. Sennò in quale altro mondo, se non in quello di celluloide di «Mission Impossible», sarebbe stato così coinvolgente assistere a esplosioni e sparatorie nel pieno centro di Napoli, in quella piazza Carlo III dove di episodi di cronaca nera se ne contano troppi ogni settimana?

L’idea, realizzata con una tecnologia video laser a basso consumo energetico a pochi giorni dall’uscita del nuovo film di Tom Cruise, era quella di rilanciare la proposta di Palazzo Fuga come possibile sede delle moltissime produzioni audiovisive che da tempo toccano la città. Certo era evidente anche la volontà puramente commerciale di promuovere il film in uscita, il che forse dovrebbe favorire l’apertura di una piccola riflessione sull’uso dei monumenti cittadini. Non siamo ai fattacci di un utilizzo privatistico delle architetture della città, come accadde nel 2013 a Firenze, quando una azienda automobilistica – la Ferrari – ottenne in uso dal Comune per 120mila euro addirittura Ponte Vecchio per una festa.

E, per restare qui in città, siamo lontani per fortuna anche dal 2014 della festa della Nutella in piazza del Plebiscito, o dal 2016 di san Gregorio Armeno vietata al transito per Dolce&Gabbana. Tuttavia non sarebbe corretto guardare a tutti i costi il bicchiere mezzo pieno, perché i monumenti di una città sono la città, ne costituiscono le fibre e il tessuto connettivo, e l’uso che si decide di farne è un uso della città, delle sue idee, del suo modo di stare nel mondo. Allora, se decidiamo che le architetture che sono patrimonio di tutti possono servire – con un loro utilizzo ragionevole, non invasivo e che non deprivi la cittadinanza dell’uso libero e non vincolato della sua città – a far fare un po’ di cassa al Comune, è necessario, in parallelo, non dimenticare che quegli edifici storici costituiscono un modello di cittadinanza, e quel modello va tenuto attivo, vivo, operante, perché una comunità è fatta anche del grado di rilievo civile che assegna alle sue opere ammirevoli, alle sue chiese e ai suoi palazzi. Non di solo bilancio si vive, non di soli fogli Excel di incassi e costi si può nutrire una città come Napoli.

Sarebbe allora importante, forse addirittura necessario, che il sindaco Gaetano Manfredi e la sua giunta dessero un segnale in questa direzione. Di possibilità ce ne sono tante, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si potrebbe, per fare un esempio concreto, fare in modo che Napoli aderisse a una commovente iniziativa promossa a Bologna da un teatrante, attore e scrittore di grande intelligenza come Alessandro Bergonzoni, “600 colpe di campana”. Nel capoluogo dell’Emilia-Romagna il Comune ha azionato il Campanazzo della Torre dell’Arengo, in piazza Maggiore, con 600 rintocchi per ricordare le vittime – stimate appunto in seicento – del naufragio nel mar Egeo dello scorso 15 giugno, probabilmente la strage più grande mai verificatasi nel Mediterraneo.

Un lutto che non c’è stato da nessuna parte per una tragedia invisibile accaduta in quello che un tempo era il Mare Nostro e adesso è diventato il mare di nessuno, dove le vittime non solo non si trovano, cadute in fondo al mare, ma neppure vengono onorate, vittime non viste, non fotografate, innominate. Anche quella di Bologna è stata una manifestazione di nessuno: nessuna sigla, nessun comitato, nessuna presenza di partiti o gruppi, ma proprio per questo suo non essere di nessuno era di tutti. Bergonzoni ha lanciato una sola, netta proposta: che altre città italiane suonino quando e dove vogliono questi 600 colpi, anzi colpe, di campana, per richiamare e sottolineare le responsabilità di tutti noi, istituzioni e dirigenti politici ma anche cittadine e cittadini, con tutte le nostre indifferenze, il nostro sentirci fuori e deresponsabilizzati, il nostro dire “tanto è accaduto e comunque accadrà ancora”.

Un’ora, sessanta minuti, sessanta rintocchi al minuto, magari dal campanile di santa Chiara, nel cuore del centro storico, anche qui da noi, per raccogliere un testimone civile allungato da Bologna, un’azione allo stesso tempo simbolica e concreta per raccontare di quegli afflati di impegno che del resto qui non sono mai mancati. Una città che in quel Mediterraneo luogo di morte si affaccia ogni giorno, ci va a pesca, ci si fa il bagno, che non vive staccata da tutto, altera e irraggiungibile, sulla cima di un colle, non può farsi semplicemente sfiorare dall’aria gelida del dolore di tragedie continue che in quel mare accadono. Sarebbe bello che Napoli, anche solo per un’ora, diventasse luogo di accoglienza e ospitalità delle memorie e delle identità di quei corpi sepolti dall’acqua: anche dalla sua acqua.