Chissà cosa avranno pensato quei napoletani che ieri mattina sono andati alla stazione Municipio della metro per poi utilizzare il sottopasso nel trovarlo chiuso. Magari avranno pensato di avere sbagliato indirizzo. Perché nella sostanza quello che è accaduto è che dopo i brindisi e i selfie dei politici in quel tunnel meraviglioso si può dire che la festa è finita subito. Allora era troppo bello per essere vero? No perché il tunnel ha riaperto alle 19,20 ma lo stop forzato ha lasciato tracce e polemiche velenose. Perché - fanno sapere dal Comune - «che si è tratta non di un guaio tecnico ma di mera burocrazia».

Allora cosa sarebbe successo? Ansfisa - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - lo stesso Ente che tanto sta facendo penare per dare il via libera all’entrata in servizio dei nuovi treni, considera il sottopasso una nuova uscita o entrata della stazione e quindi necessita di particolari autorizzazioni. Si dirà: perché il Comune non ci ha pensato prima? Stando a quello che trapela, per i tecnici della Linea 1 e per Palazzo San Giacomo i verbali dei collaudi c’erano e non necessitavano di nuove firme. Ed in effetti la corsa contro il tempo fatta ieri per produrli e riaprire il tunnel in giornata testimonia che collaudi e licenze c’erano tutti.

Però non sarebbero mai giunti sulla scrivania di Ansfisa. Ci dovrebbe essere alla base di quella che è a tutti gli effetti una brutta figura per tutti i protagonisti e per la città un atto di sciatteria. Vero? Falso? Probabilmente la verità sta nel mezzo. Se le autorizzazioni - ragionano in Comune - che riguardano il transito pedonale ci sono, e lo stesso vale anche per i tapis roulant che necessità c’era di chiudere il sottopasso? «In un mondo che va a 200 all’ora per fare un verbale e raccogliere le firme ci mettono 48 ore? Per noi era tutto fatto lunedì il giorno dell’apertura» sbuffano dal Municipio. Per Ansfisa invece evidentemente le cose non stanno così. L’assessore Edoardo Cosenza è sgomento: «Si tratta di pratiche burocratiche già risolte - racconta - si deve accelerare e riaprire subito il sottopasso». Ed in effetti Cosenza ci ha visto giusto.

Intanto, il caso sta diventato politico con le opposizioni che vanno all’attacco. È Catello Maresca - magistrato ed ex candidato sindaco nel 2021 - a scendere in campo per primo«Ditemi che siamo su Scherzi a parte” comment ironicamente sui suoi canali social magistrato Ma lunedì non c’erano De Luca, Manfredi, Cosenza e company ad inaugurare in pompa magna la sua straordinaria apertura? E neanche un avviso. I poveri turisti, arrivati all’entrata, trovano una brutta sorpresa. Dove sono i Borrelli e gli altri urlatori vari? Ah, dimenticavo è la sua maggioranza in Regione che ha inaugurato. Ah, è la sua maggioranza in Comune. Povera Napoli», conclude Maresca.