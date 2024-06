Non c’è il pathos che circonda la festa del 25 aprile,ma il 2 giugno,festa della Repubblica,avrebbe tuttiititolipermeritareuna celebrazione molto partecipata anche emotivamente dai cittadini italiani.

È con la chiamata alle urne del 2 giugno 1946 che il nostro Paeseha riguadagnato appieno la sua partecipazione alla storia della democrazia costituzionale europea. Per almeno tre ragioni, non tutte oggitenute presenti come si dovrebbe. La prima, che per fortuna è tornata all’attenzione del grande pubblico col successo delfilm di Paola Cortellesi, è che in quell’occasione si ebbe l’estensione del voto a tutte le donne.

Un traguardo che altrove era già stato raggiunto, ma che da noi aveva sempre trovato ostacoli in untradizionalismo duro a morire, agghindato al solito in teorie pseudo-scientifiche (l’animo femminile troppo passionale, le donne semplici replicanti del volere degli uomini di casa o dei preti, e via di questo passo). Dopo le prove durissime sopportate dal Paese durante la guerra con l’ultima fase della guerra di liberazione e della guerra civile, prove che avevano coinvolto largamente le donne in ruoli di responsabilità (da quellifamiliari a quellipiù largamente sociali), sarebbe stato davvero inconcepibile escludere dalla partecipazione alla decisione politica la componente femminile: non solo come elettrici, ma anche come eleggibili (e difatto fra i costituenti cifurono anche donne che esercitarono un ruolo niente affatto passivo e insignificante). La seconda ragione è il valore e significato della decisione di affidare al voto popolare la scelta sulla forma dello stato, monarchico o repubblicano. Qui si tende a dimenticare una grande prova dimaturità che gli italiani diedero in quella occasione. Sebbene lo scarto fra i voti per la repubblica e quelli per la monarchia fosse non enorme (circa 2milioni di voti in più per la prima)il risultato fu accettato da quasi tutti.

Nonostante sparute minoranze che provarono a soffiare sulfuoco diffondendo la leggenda di brogli, non si ebbe alcun vero tentativo di sovvertire il risultato delle urne enel sistema costituzionale repubblicano trovarono casa tutti gli italiani. Nonsolo non cifu uno scontro più o meno violento fra le due componenti,ma non cifu neppure una sorta di spaccatura di opinioni fra due opposte fazioni: i monarchici si costituirono in un partito largamente minoritario e nel giro di qualche decennio scomparvero dalla scena. La terza ragione è quella più difficile da spiegare oggi, quando si riaccendono interpretazioni disinvolte della nostra storia tese a recuperare antiche bandierine. L’aver coniugato la scelta della forma dello stato con l’elezione di una assemblea costituente che scrivesse il patto costitutivo, la Carta fondamentale dell’Italia, sanava quello che era stato interpretato come una debolezza nel nostro processo di unificazione nazionale:nel1861 si era scelto di rappresentare il nuovo regno d’Italia come una trasformazione del precedente regno sabaudo e si era rifiutato, per paura delle possibili contestazioni “mazzinian-garibaldine”, di dar vita aduna assemblea costituente per uno stato nuovo.

La scelta di dare allo stato italiano una Costituzione elaborata da una assemblea nazionale rappresentativa dava ora corpo e legittimazione aduna storia che aveva visto il Paese diventare progressivamente sempre più una “nazione”nel senso compiuto del termine. Questa unità della storia dell’Italia non èmolto valorizzata oggi,il che non stupisce più ditanto vista la modestissima considerazione in cui viene tenuto il sapere storico. Eppure la nostra Carta, con tutta la ricchezza di valori e di riflessioni che contiene, affonda le sue radici anchenella storia della vita politica italiana dall’unità in poi: con le sue luci, con qualche ombra, ma con una tradizione di pensiero e una ricchezza di acquisizioni che risuonarono poi in molte voci autorevoli che si espressero durante i lavori dellaCostituente. Infondo, come amava ricordare anche De Gasperi, il sistema dei partititornato a dirigere la vita politica riprendeva, con qualche mutazione si capisce, il quadro dei partiti che nel 1924 con l’Aventino avevano cercato invano difermare la deriva dittatoriale che sospese la partecipazione dell’Italia altrend del costituzionalismo occidentale. Peraltro la cultura giuridico-politica italiana non cessòneppure in quel ventennio di sospensione dimisurarsi con i granditemi dell’evoluzione del costituzionalismo democratico ed anche di queste riflessioni i costituenti seppero fare buonuso. C’è dunque materia per fare della festa del 2 giugno qualcosa di più dell’omaggio che doverosamente si rende a un passaggio essenziale nella nostra storia comenazione. Senza inventarsi irenismi che non ci furono, sarebbe bene riguadagnare consapevolezza di come si costruisce quella che retoricamente si suole definire una “casa comune” socio-politica.

Molti nostri uomini politici nei decenni che ci separano da quegli eventi, a cominciare dai presidenti della Repubblica, hanno in più occasioni, e ovviamente con accenti e sottolineature diverse, cercato di far entrare nella comune coscienza storica lo spessore di quel passaggio con le evoluzioni creative che esso ha generatonei decenni seguenti. Non sempre con eguale impegno lo hanno fatto in generale gli uomini di cultura, ed è unpeccato perché un popolo fatica a riuscire ad affrontareun futuro che si può rivelare difficile senza consapevolezza e senza orgoglio per ciò che si è saputo costruire nel passato.