Difficile prevedere cosa accadrà in Russia. Le forze del gruppo Wagner hanno attraversato il confine Russia-Ucraina, hanno preso Rostov, hanno avuto scontri nel Voronezh e si dirigono verso Mosca. Sono 25 mila uomini guidati da Prigozhin. Dopo tentativi di richiamarli all’ordine, Putin ha parlato del capo della Wagner come di un traditore mosso da ambizioni personali.



Siamo alla guerra civile?

Da tempo era esploso il contrasto tra i paramilitari della Wagner e le autorità militari dello Stato russo, gli strali di Prigozhin erano concentrati in particolare contro il ministro della difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore generale Valery Gerasimov accusati entrambi di non fornire ai combattenti della Wagner munizioni e armi e di non essere in grado di coordinare e dirigere la azioni militari dell’esercito russo. In queste ore drammatiche ci sono alcune questioni da considerare attentamente. Il gruppo Wagner in Ucraina ha condotto una guerra spietata macchiandosi di delitti e efferati e senza tenere in conto né la sorte dei prigionieri di guerra tutelati dalle convenzioni internazionali nè le popolazioni civili. La verità è che le forze comandate da Prigozhin costituiscono un puntello del regime. Si sono distinte con la loro violenza in Siria, agiscono a sostegno di regimi tirannici in diverse realtà dell’Africa. Sono al servizio del regime da cui hanno ricevuto mezzi e sostegni. La storia insegna che, nei regimi autocratici, le divisioni e i contrasti tra i gruppi di interesse e dominanti spesso diventano inevitabili. In alcuni casi sono l’unico modo per giungere ad un cambio delle personalità al potere. Potrebbe essere questo il caso della Russia di Putin. Potrebbe essere la rivolta di Prigozhin il fattore scatenante di una crisi del regime? Allo stato appare poco probabile secondo gli osservatori e gli studiosi e il mondo politico diplomatico che segue la vicenda russa. Tuttavia non è da escludere.

La fragilità dei regimi autocratici e privi di una reale legittimità emerge spesso all’improvviso. È accaduto nella storia dei regimi dispotici anche in Europa e per alcuni versi nella stessa Russia. Le guerre sono state storicamente all’origine di crolli di regimi che sembravano eterni. Il rischio in quel caso è che a prevalere possa essere una soluzione peggiore di quella che soccombe. Anche questo la storia ci dice. E la Russia non è un Paese con cui si può stare tranquilli considerato le ambizioni espansioniste, la tradizione imperiale, e soprattutto l’arsenale nucleare di cui Mosca dispone. Così stanno le cose.

C’è un punto, infine, che va considerato. Prigozhin nelle sue dichiarazioni tese a giustificare la “marcia su Mosca” ha smontato del tutto la narrazione che della guerra ha fatto Putin a partire dal febbraio del 2022. È una storiella dice il capo dei paramilitari che l’Ucraina e la Nato si orientassero ad attaccare la Russia prima del 24 febbraio, giorno della invasione russa, l’ ”operazione speciale” per Prigozhin fu quindi avviata per un motivo del tutto diverso: non era necessario smilitarizzare o denazificare l’Ucraina. Basterebbero solo queste parole a far crollare l’intero castello di menzogne di Puti riguardo alle ragioni della invasione. Ma Prigozhin continua: gli ucraini non hanno bombardato il Donbass per otto anni, altra giustificazione dell’intervento, “gli ucraini hanno sempre colpito solo “le posizioni russe” e comunque conclude il capo della Wagner “all’epoca c’era tutto lo spazio per negoziare con il presidente ucraino Zelensky”. Probabilmente siamo ad un regolamento di conti interno al gruppo di potere politico militare russo, tuttavia è il caso di non sottovalutare le parole di chi era dentro “le segrete cose” e gli arcana del potere. Di fronte a questa situazione, all’Europa in particolare tocca continuare a sostenere la causa del popolo ucraino e augurarsi che la Russia esca dal vicolo cieco in cui è stata cacciata da Putin. Quella cui auspichiamo è una Russia che si disponga a riconoscere la libertà e la indipendenza di Kiev, a porre fine ad una guerra di aggressione, a negoziare per giungere ad un compromesso onorevole ed una pace giusta. In queste ore drammatiche per il popolo russo è appena il caso di ricordare quanto sarebbe importante per il mondo una Russia che libera da tentazioni neo imperiali ed espansioniste si disponesse ad un rapporto cooperativo con l’Europa e l’Occidente.