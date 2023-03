«Io i turisti non li faccio andare via. O meglio: cerco di convincerli - se possono - a tornare nel fine settimana quando, solo per qualche ora, riesco a tenere la chiesa aperta». Don Ciro Riccardi, parroco di San Giovanni a Carbonara, almeno ci prova: «Mi piange il cuore, credetemi, ma non posso fare diversamente: dal lunedì al venerdì non se ne parla, la chiesa purtroppo resta chiusa. Perché? Ve lo spiego subito: custodi non ce ne stanno e i miei parrocchiani possono darmi una mano solo il sabato e la domenica e non finirò mai di ringraziarli. Custodi del tutto volontari ovviamente, animati dall’amore per l’arte e dalla passione per il quartiere: San Giovanni a Carbonara è il nostro orgoglio».

Ogni giorno - racconta sempre don Ciro - sono tanti i visitatori che bussano al campanello della sacrestia per avere informazioni sul perché della chiusura, e hanno pure ragione: sui siti turistici più cliccati - a cominciare da quello del Touring club - gli orari di apertura vengono riportati con precisione: lunedi dalle 9 alle 13; da martedi a sabato dalle 9 alle 18 (“Napoliving” scrive addirittura fino alle 20.30) e domenica dalle 8 alle 14. In realtà così doveva essere. Quando dopo l’imponente restauro (circa due milioni di euro per 18 mesi di lavori e due anni di inagibilità) la chiesa lo scorso novembre è stata finalmente restituita alla città, la promessa del Comune fu quella che sarebbe stata fruibile tutti i giorni inclusa la domenica.

Così non è andata. Dopo l’inaugurazione in pompa magna con il sindaco, l’arcivescovo, il sovrintendente, qualche assessore, e tanti cittadini, San Giovanni a Carbonara - a due passi da Porta Capuana - ha chiuso di nuovo inesorabilmente i battenti. Eppure viene considerata una delle più belle chiese napoletane in assoluto, tra i migliori esempi di architettura gotica, resa ancor più preziosa dalla presenza del grande mausoleo di re Ladislao e sua sorella Giovanna. Senza contare le opere d’arte che custodisce. Tra queste una statua della Madonna delle grazie, una Madonna col bambino e un altorilievo del Malvito. Nella parte destra della navata, poi, il pezzo forte: la Cappella gentilizia della famiglia Somma con la tavola della Crocifissione di Giorgio Vasari, l’artista che affrescò anche la sagrestia di Sant’Anna dei Lombardi. Un vero e proprio tesoro insomma da aprire certamente al pubblico ma da proteggere e custodire al meglio.

Con le forze che ha a disposizione, don Ciro, sacerdote tenace e appassionato, uno di quelli abituato a non tirarsi mai indietro soprattutto davanti alle difficoltà, riesce a malapena a gestire l’attività della parrocchia: «Quella non può mai fermarsi, ci mancherebbe, l’assistenza ai nostri fedeli viene garantita quotidianamente insieme con le messe e le celebrazioni. Purtroppo - aggiunge il sacerdote - i “guardiani” riusciamo a farli solo nel weekend e solo al mattino. Poi si chiude e se ne riparla la settimana successiva. Secondo me è già un ottimo risultato considerando che si tratta di un servizio su base volontaria».

Il parroco ha scritto più volte all’indirizzo di Palazzo San Giacomo senza mai ottenere alcun risultato: «Sinceramente sono un po’ stanco. Capisco i problemi di tutti, dal personale che non si trova ai soldi che mancano. E però una domanda me la devo fare per forza. Possibile che l’amministrazione di una grande città come Napoli, che tra l’altro sta puntando con forza sul turismo, non riesca a recuperare un paio di persone per aprire una chiesa, attrattiva come San Giovanni a Carbonara, almeno la mattina? Si tratta di stare qui a controllare che tutto fili liscio, non ci vuole neanche particolare competenza ma solo attenzione, pazienza e gentilezza. Tutto qui».



Domanda più che legittima quella del sacerdote che poi subito aggiunge: «Non dico un’apertura fino a sera, come pure il Comune aveva promesso il giorno dell’inaugurazione, ma fino alle 13. Tre o quattro ore al giorno potrebbe essere un tempo sufficiente per non deludere le aspettative di decine di turisti che arrivano fin qui convinti di poterla visitare». Difficile spiegare ai visitatori che invece no, San Giovanni a Carbonara è off limits perché non c’è un solo custode da mettere a protezione di un monumento definito da molti storici il “Pantheon del casato d’Angiò”. Don Ciro tira in ballo anche il reddito di cittadinanza: «Non è il mio mestiere e nemmeno voglio invadere campi altrui occupandomi di materie che non mi competono. Prendetela come un’altra domanda: i percettori del reddito in cerca di lavoro non potrebbero venire da queste parti?».