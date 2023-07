Che una città di mare privi del suo bene più prezioso i propri cittadini è solo uno dei tanti paradossi di Napoli. Non solo per l’assurda, incredibile concessione ai privati della quasi totalità delle spiagge cittadine (dei 27 chilometri di disponibili, solo 200 metri sono liberi), ma anche per una cronica incapacità di spostare il baricentro urbanistico, economico, turistico, commerciale di Napoli verso il mare. Quasi come se il governo della città, da lunghi decenni ormai, faticasse a riconoscerne la sua vera identità. «Chi tene ‘o mare nun tene niente» cantava Pino Daniele. «Il mare non bagna Napoli» denunciava Anna Maria Ortese.

E il visionario architetto Lamont Young, che ebbe la grande intuizione di trasformare il quartiere di Bagnoli in una Venezia del Sud, a forte attrattiva turistica, fu ignorato e isolato. Ora, però, qualche importante segnale di cambiamento arriva. Non solo con l’apertura del sottopasso che collega piazza Municipio e la linea 1 della metro alla Stazione marittima e al Molo Beverello (e viceversa), ma anche per l’accordo appena firmato tra il Comune e Difesa Servizi per il progetto di valorizzazione del Molo San Vincenzo. Sito borbonico tornato alla ribalta come location della fortunata serie-tv «Mare fuori», il molo avrà una destinazione d’uso turistica da diporto e per la movida (che si spera decongestionerà in parte quella di Chiaia). Un molo aggiuntivo darà l’accesso al molo vero e proprio, con la riqualificazione e l’attrezzatura per la passeggiata a mare che restituiscono finalmente ai cittadini un luogo storico.

A questo progetto va aggiunto anche quello di ripavimentazione del Lungomare, con la partenza dei lavori di restyling. Insomma Napoli sembra risvegliarsi e riscoprire la sua vera vocazione. Va dato atto al sindaco di aver riconosciuto questa necessità, questa urgenza, questa opportunità, di aprire la città al mare, ma si spera che sia solo l’inizio di una totale riconfigurazione. Occorre un cambio di passo, di mentalità. Molte restano le criticità da risolvere, le questioni da affrontare per una ridefinizione urbanistica e infrastrutturale in tale direzione. A cominciare dal caos del molo Beverello assediato da problemi strutturali (i lavori che si protraggono oltre il dovuto), da una viabilità congestionata, a causa dei cantieri in zona Maschio Angioino-via Acton, dalla deregulation dei taxi che latitano. Per proseguire con la cancrena degli ormeggi abusivi a Mergellina e Bagnoli, una piaga che si fa fatica a eliminare. Resta, poi, lo scandalo delle spiagge inaccessibili. Il numero chiuso cui è stato costretto il Comune è la conseguenza dell’esiguità degli spazi liberi per i napoletani e i turisti, a tutto vantaggio degli esosi stabilimenti privati. Ci era stato promesso un lungomare liberato con un sistema di pedane sulla scogliera per rendere accessibile al mare tutta via Caracciolo, trasformandola nella nostra Copacabana. Che fine ha fatto quel progetto? Sarà realizzato? E se sì, quando?

In ultimo, ma non per ultimo, va considerata la salute del mare stesso, senza la quale tutto risulterebbe vano. Il fenomeno inquietante del mare verdastro e marrone che in questi giorni è sotto gli occhi di tutti ci riporta all’annosa questione dell’inquinamento. Intervenire sulla rete fognaria e sulla depurazione (con la separazione della rete delle acque bianche da quelle delle acque nere), evitare che i corsi d’acqua diventino discariche a cielo aperto che finiscono direttamente in mare, è un’emergenza prioritaria, se vogliamo ancora salvare il salvabile. Si potrebbero usare le risorse del Pnrr per questo, ma c’è bisogno di una presa di coscienza collettiva del problema. O davvero vogliamo che resti solo un sogno proibito quello di un mare che torni a bagnare Napoli?