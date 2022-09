A Napoli in questi giorni un gruppo di intellettuali, in prevalenza professori universitari, discute del rapporto tra Università e potere. Intanto, però, in Consiglio comunale, il sindaco, che è anche un professore universitario, nonché ex rettore della Federico II e per una breve stagione ministro dell’Università, fatica a tenere insieme una maggioranza sfilacciata. Le elezioni incombono e i consiglieri sono presi da altre preoccupazioni. Al sindaco non resta che augurarsi che il 25 settembre arrivi il prima possibile e che si possa tornare presto ad occuparsi, dice, di cose concrete. Da un lato, dunque, c’è chi rimpiange il ruolo dell’intellettuale critico, una sorta di ritorno alla Scuola di Francoforte all’ombra del Vesuvio; dall’altro, si fa mostra di un profondo disincanto per la democrazia. A ben vedere, se non le posizioni, che appaiono certo inconciliabili, la base da cui muovono è la stessa: uno spaventoso vuoto di politica. In assenza di forze sociali organizzate, di possenti correnti di opinione pubblica, di grandi opzioni attorno alle quali dividersi, quello che resta è, come si dice, il bargaining, il tirare sul prezzo dei minuscoli interessi di parte. C’è chi vi si dedica con passione, chi ne rifugge inorridito.

Nessuno, tuttavia, mette in discussione l’assunto di una simile discussione: la concretezza. Secondo questo schema, l’intellettuale non deve farsi classe dirigente e la classe dirigente non deve pensare. Nel discorso pubblico italiano, infatti, concretezza è il contrario di dibattito delle idee, ci sono solo soluzioni da trovare a problemi specifici. A questa sciocchezza finiscono per crederci sia gli uni che gli altri. E ci credono perché entrambi i contendenti condividono una convinzione che a ben vedere è frutto del grande abbaglio meridionale di questi anni: la fede nelle virtù salvifiche della politica. Che sia tutta colpa di una cattiva politica e che una buona politica possa salvare la città o il Mezzogiorno.



Il populismo ha portato la città allo stremo; il “governo dei migliori” la salverà. Il sindaco però non ha il potere di determinare il prezzo dell’energia e nemmeno le ragioni di scambio di quello che resta della povera economia locale. Da un lato, si moltiplicano gli allarmi di imprenditori, istituzioni, finanche ospedali i quali, conti alla mano, prefigurano lo scenario di una catastrofe sociale in autunno; dall’altro, il sindaco evocando un tempo in cui si tornerà a parlare di cose concrete coltiva l’idea che la sua azione possa efficacemente incidere sul destino di tutte queste persone in attesa appunto che la politica faccia qualcosa. Ma la “politica” farà quello che il governo deciderà di fare. La sua azione al massimo consisterà nel negoziare condizioni più o meno vantaggiose.

Per il resto, il governo locale è ormai una sopravvivenza senza storia di una stagione italiana, quella che si aprì all’inizio degli anni Novanta, piena di equivoci e di ambiguità. Caricare il governo locale di attese superiori alle sue effettive possibilità è un modo di coltivare la propria delusione. Ma soprattutto c’è una domanda che andrebbe posta al sindaco professore e ai professori che dissentono sul fatto che ci sono troppi professori a occupare posizioni di potere cittadino: su che basi, in nome di quale idea di Napoli, bisognerebbe impostare una politica per Napoli? Dentro quale orizzonte pensare lo sviluppo della città?



L’emergenza, il rischio di implosione sociale, non sono un progetto, sono un allarme. Drammatico quanto volete, ma del tutto insufficiente a immaginare un modello per Napoli. Allora, il problema non è tanto in che rapporto stanno Università e potere, ma eventualmente cosa giustifica il fatto che delle persone competenti occupino posizioni di potere?