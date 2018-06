CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 22:49 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 22:49

All’articolo 3, la Costituzione, recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». È guardando a questo principio fondamentale, e a tutti gli altri, della nostra Carta che mi accingo ad assumere la direzione del Mattino, il più grande e autorevole giornale del Mezzogiorno.Negli ultimi otto anni, vissuti a Napoli da vicedirettore, ho avuto la possibilità e la curiosità da cronista di girare molto per la città e, spesso, mi sono chiesto se l’articolo 3, ma anche l’incipit del 5 («La Repubblica è una e indivisibile»), abbiano davvero trovato una completa applicazione. La risposta è no. I livelli di assistenza negli ospedali ai minimi, la mancanza del tempo pieno a scuola, il numero irrisorio di asili nido, i servizi di trasporto e le infrastrutture totalmente insufficienti se non del tutto assenti, la disoccupazione, in particolare quella giovanile, a livelli con pochi eguali in Europa, ci raccontano, da troppo tempo, che le Italie sono davvero due. Tutti i giorni le donne e gli uomini, i giovani e gli adulti, i nipoti e i nonni del Sud devono affrontare ostacoli, prima sociali e poi economici che non hanno paragoni con i concittadini del Centro e del Nord.