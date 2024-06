Carattere di ferro trasmesso alle sue squadre, che sanno giocare e vincere. Antonio Conte ha dato la scossa a Napoli, si è aperto un nuovo capitolo non solo per il club dopo la delusione della scorsa stagione ma anche per la città, dove il calcio è un pezzo di vita e di storia. Dopo la Grande bellezza della squadra di Spalletti c’è stato il terribile salto indietro, alla mediocrità di quella che con tre allenatori ha chiuso il campionato al decimo posto. Conte ha vinto già la prima partita: nel suo sorriso all’atto della firma del contratto ad uso del fotografo ci sono tutte le speranze della tifoseria. E quei club aiutati a raggiungere i loro obiettivi nell’ultimo campionato dal crollo post-scudetto degli azzurri si iniziano a preoccupare.

«Il Napoli farà una grande squadra», ha detto Gasperini, l’unico italiano che ha vinto in Europa, nel mirino di De Laurentiis prima della virata decisa su Antonio. Riteniamo che il pensiero del tecnico dell’Atalanta sia condiviso dai colleghi di Inter, Milan, Juventus e Roma.

Conte è diventato grande calciatore con la maglia bianconera; le sue vittorie da tecnico conquistate tra Torino e Milano, eppure non ha mai perso l’accento e la determinazione del ragazzo del Sud che si affacciò in serie A a metà anni Ottanta con la maglia del Lecce, la squadra della sua città. Si è detto «felice ed emozionato all’idea di sedere sulla panchina azzurra», ricordando «l’importanza globale di questa piazza». Le sciagure dello scorso campionato non devono infatti far dimenticare la storia del Napoli, non soltanto quella che seppe scrivere Maradona ma anche quella che De Laurentiis ha saputo riportare alla luce: lo scudetto, prima di essere vinto nel 2023, era stato più volte sfiorato, e con merito. Uscito dal calcio il 26 marzo di un anno fa (divorzio dal Tottenham), mentre Napoli si preparava a celebrare la vittoria del terzo tricolore, Conte non se l’era sentita di accettare le proposte di De Laurentiis di subentrare a Garcia e Mazzarri.

Dopo aver assistito dal vivo alla disfatta sul campo del Torino il 7 gennaio scorso (0-3 e i calciatori azzurri in processione davanti ai loro tifosi per chiedere scusa) si era fatto tante domande. No, non era proprio il caso di subentrare in corsa. Voleva vederci chiaro, Antonio, uomo che sa essere spietato nella sua concretezza. Nei recenti colloqui con De Laurentiis ha potuto verificare l’ansia di riscatto dell’uomo che tutto comanda nel Napoli, la sua voglia di riportarlo in alto e di far rivedere ai tifosi una squadra, non la sua controfigura.

Alla prima stagione, Conte ha quasi sempre piazzato il colpo vincente. E, quando non ha conquistato il titolo, è arrivato secondo, come accadde a Milano nel 2020, dove aveva sostituito Spalletti alla guida dei nerazzurri. I suoi ex presidenti hanno investito per raggiungere gli obiettivi e questo è disposto a fare De Laurentiis, pur nel rispetto di quell’equilibrio di bilancio che oggi consente al Napoli di poter avere alte aspirazioni e un allenatore tra i migliori al mondo pur essendo rimasto fuori dalle coppe europee dopo 14 anni.

C’è tanto lavoro da fare, Conte è il primo a sapere che non basta Conte per consentire agli azzurri di battersi nuovamente per lo scudetto. Serve un mercato di qualità, investimenti su calciatori e uomini giusti, perché con un tecnico come lui la predisposizione al sacrificio e il rigore morale contano più di tutto. Uno spogliatoio allo sbando non ci sarà mai con Spalletti o Conte. Non basta la bacheca piena in certi casi. Il Napoli è stato guidato per un anno e mezzo dall’allenatore più titolato al mondo, Ancelotti, eppure la squadra si ribellò a un ritiro deciso da De Laurentiis dopo una partita di Champions.

«Conte è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto», ha scritto De Laurentiis dopo la foto con l’allenatore. Sul tavolo le sculture delle loro iniziali A&A, a benedire l’unione e l’inizio di un nuovo ciclo. C’è molto da fare per far sì che questo capitolo sia vincente come quelli che Conte è riuscito a realizzare alla Juve, all’Inter e al Chelsea. Fondamentale il totale controllo dello spogliatoio anche con la presenza di un manager come Oriali, che dai tempi dell’esperienza in Nazionale è l’alter ego di Antonio.

Non vi sarà alcuna intromissione del patron, come è accaduto nei mesi scorsi con negativi effetti. Sarà decisivo l’immediato chiarimento su situazioni in sospeso: Di Lorenzo, Kvara e Osimhen che fanno? La presenza di Conte è una garanzia per i tifosi anche sul mercato, perché con uno come lui bisogna puntare sempre al massimo: non potrebbe mai accontentarsi dei semisconosciuti arrivati a Napoli nella scorsa estate, ad esempio. Non ci sarà spazio per chi ha mal di pancia contrattuali o chi cercherà alibi per le sue partite sbagliate. Far ripartire il Napoli dello scudetto, con innesti di valore, è la grande scommessa di Antonio.