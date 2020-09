Il dibattito sulla spesa per la coesione territoriale in Italia è attuale e ricco di spunti. Provo ad aggiungere qualche mia considerazione. La stura è stata data da una recente intervista al Presidente dell’associazione Svimez Giannola, il quale rivendica mancati trasferimenti al Mezzogiorno nell’ordine di 60 miliardi annui (30, secondo Marco Esposito ieri su queste colonne). L’occasione è, spero, utile per esprimere un punto di vista diverso, che spero aiuti il dibattito a uscire dalle secche attuali (e passate).

Cominciamo col fissare un punto centrale dal quale partire: l’economia del Mezzogiorno ha disperatamente bisogno di crescita. Di una crescita che non sia però drogata dalla mera iniezione di spesa pubblica ma, al contrario, si basi su un migliore funzionamento delle regole del mercato e che, pertanto, sia sostenibile nel lungo termine anche senza gli aiuti (basti pensare al vecchio adagio in base al quale sia preferibile insegnare a pescare al posto di donare i pesci). Se si accetta questa premessa, è naturale chiedersi cosa possa generare buona crescita, nel senso sopra detto. È una domanda tanto spontanea quanto difficile è dare una risposta. Perché non ci sono risposte facili. Tuttavia, sappiamo quali iniziative di politica economica non generano crescita. È questo il cuore della questione, rispetto al quale occorre ribadire con forza e chiarezza che i trasferimenti al Sud non hanno prodotto sviluppo ma, semmai, hanno portato corruzione e malgoverno. Lo abbiamo appreso dalle analisi degli economisti che hanno studiato, utilizzando le più aggiornate tecniche di analisi empirica, diverse iniziative di sviluppo locale realizzate in questi anni (Fondi strutturali europei, Legge 488, Contratti di programma, Patti territoriali). Questa doverosa operazione-verità è il primo passo per non continuare a ingannare i cittadini meridionali con la solita formula in base alla quale gli aiuti provenienti dal Centro, dal Nord, dall’Europa etc. saranno il toccasana prossimo venturo. Potenziato, a questo giro, dal bazooka del Recovery Fund. Non è stato così in passato, non si capisce perché oggi dovrebbe essere diverso.

Eliminare ricette sbagliate è già un buon inizio. E poi? Occorre capire perché gli interventi per la coesione territoriale non hanno funzionato. Non si tratta di una condanna definitiva. Per esempio, l’impatto sulla crescita del Pil della politica comunitaria per lo sviluppo locale, nullo nel Mezzogiorno, è stato invece positivo in altre regioni europee, anch’esse in ritardo di sviluppo ma dotate di un contesto più favorevole all’attività d’impresa. Abbiamo quindi un primo indizio. Invece di pensare a quanti soldi reclamare, la domanda corretta è: esistono oggi al Sud le condizioni necessarie (sebbene non sufficienti) perché la spesa non sia certamente improduttiva? Queste condizioni riguardano la qualità della macchina amministrativa di gestione degli aiuti, le competenze dei soggetti attuatori, l’impermeabilità alle pressioni clientelari, la presenza di validi presìdi anticorruzione, l’assenza di disincentivi all’imprenditorialità, la presenza di capitale umano adeguato e via discorrendo. Alcuni di questi punti sono aggredibili con costi economici molto contenuti ma con costi politici in termini di impopolarità potenzialmente molto elevati. Per esempio: chi ha voglia e forza politica di efficientare la macchina pubblica? A fronte di statistiche sulle competenze dei ragazzi del Sud molto scoraggianti, chi ha voglia e forza politica di valutare gli insegnanti, premiando così i più meritevoli e sanzionando i meno validi? I fondi da reclamare sono semmai questi, fondi di capitale politico da spendere per una vera stagione riformista. E non c’è Banca centrale o Commissione Europea o governo romano che possa finanziarli. Un secondo possibile spunto in tema di iniziative possibili è quello di spingere sulla contrattazione decentrata. Anche questo è un tema considerato quasi scabroso dal meridionalismo mainstream ma vale invece la pena rifletterci seriamente. Studi recenti e autorevoli mostrano che allineando il costo del lavoro alla produttività e al costo della vita (entrambe inferiori – è opportuno ribadirlo – al Sud) è verosimile che, nel Mezzogiorno, aumenti l’occupazione e diminuisca il lavoro irregolare.

Tiriamo le fila: la prima misura di politica economica da adottare è di carattere strettamente culturale. È quella di liberare il dibattito sull’economia del Sud dal giogo rivendicazionista di quanti trasferimenti servano. Forse non ne servono e, in ogni caso, è necessario prima intervenire sulla capacità di erogare spesa di qualità. E ragionare su altre misure che costano poco in termini monetari ma molto in termini politici. È questo ciò che i cittadini del Sud meritano.

* Università di Padova

