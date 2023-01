Alla domanda su quale sia stata la vicenda che più ha preoccupato gli italiani in questi giorni, tutti gli analisti interessati non avrebbero dubbi nell’identificarla nel caro carburanti e, più in generale, nel “vorticoso” processo inflazionistico, ovvero nella corsa dei prezzi. La conferma viene da quanto riportato dai mezzi di informazione dove si è scatenato un acceso dibattito tra i diversi schieramenti per individuare le responsabilità e gli eventuali correttivi, portando così a vere e proprie fibrillazioni politiche e a tanta incertezza e confusione tra la gente.

Senza voler entrare nei ragionamenti della politica, si può argomentare che, forse, è stato sottovalutato l’impatto mediatico della scelta di non prorogare lo sconto sulle accise, dal momento che il prezzo medio attuale dei carburanti è più o meno lo stesso della scorsa estate, dove è stato “accettato” senza particolari clamori, nonostante milioni di macchine in movimento. Naturalmente l’inquietudine della gente si estende anche al fatto che l’aumento di tali prezzi tende a trasferirsi su un vasto “pacchetto” di beni e servizi, come ad esempio, i beni alimentari (non a caso si è ridotto il loro volume di vendite al dettaglio, meno 2,3% nell’autunno scorso rispetto all’estate, fonte Istat). Appare evidente, quindi, che questa “spasmodica” attenzione al prezzo dei carburanti è collegata “emotivamente” all’impennata inflazionistica che ha innalzato il tasso a valori superiori all’11%.

Tra l’altro anche le notizie che arrivano dagli Organismi internazionali non aiutano certo a tranquillizzarci, visto che la Bce sembra voler continuare ad alzare i tassi di interesse contro l’alta inflazione, la Fed, di contro, ipotizza un allentamento della stretta monetaria (dato il rallentamento dell’inflazione negli Usa), la Banca mondiale, dal canto suo, taglia per quest’anno le stime di crescita globale, mentre la Banca d’affari Goldman Sachs indica per l’Europa una debole ripresa e non una recessione tecnica. Dunque, come accade spesso in questi periodi di forte volatilità informativa, non dobbiamo correre il rischio di affidare le nostre decisioni a scelte dettate da percezioni del momento - e a volte anche da pregiudizi – che invece esprimono conseguenze di andamenti macroeconomici di fenomeni capaci di condizionare strutturalmente il futuro economico e sociale del Paese. Per lo stretto legame con il fattore energetico, come non annotare, ad esempio, la contrazione della produzione industriale (che vale non meno del 25% del valore aggiunto complessivo) per il terzo mese consecutivo (meno 0,3% a novembre scorso rispetto ad ottobre, con l’Eurozona in crescita dell’1%, fonte Eurostat), particolarmente forte per il comparto dell’energia (meno 4,5%), mentre le attività manifatturiere restano in media sostanzialmente stabili (con segnali negativi, però, nei settori della fabbricazione di prodotti petroliferi, chimici e della metallurgia a cui aggiungere l’industria del legno, della carta e quelle tessili).

Anche sul piano tendenziale (cioè rispetto ad un anno prima) constatiamo una diminuzione di circa il 4% che certamente deve far riflettere ma non allarmare, così come non devono impensierire le ricadute sul lavoro; infatti, l’occupazione nell’industria ha subìto un visibile rallentamento nel terzo trimestre 2022 (le ore lavorate sono aumentate dell’1,4% rispetto al secondo trimestre, mentre erano cresciute del 3,4% nei confronti di un anno prima, fonte Istat), ma si tratta pur sempre di una fase di crescita. Pertanto, gli interventi devono concentrarsi sui grandi aggregati, con l’obiettivo di porre le imprese industriali (e non solo) in condizioni di stabilità economica-produttiva tali da poter fronteggiare gli eventuali aumenti imposti dalle leggi del mercato - quando la corsa dei prezzi energetici si sarà fermata - piuttosto che continuare ad aiutarle con bonus o con tagli temporanei di qualche tassa.

Ma per ottenere questi risultati occorre una fase di (ri)organizzazione resa necessaria dalle radicali trasformazioni avvenute in questi ultimi anni. I provvedimenti (riforme comprese) che, rendendo “agile” la burocrazia, sostengono in maniera risolutiva le imprese (e, quindi, l’occupazione) hanno bisogno di tempi medi e lunghi per dispiegare i loro effetti positivi in termini di crescita. A tale proposito, le principali traiettorie strategiche e programmatiche appaiono tracciate nel Pnrr (soprattutto investimenti in tecnologie innovative), con cenni anche nella legge di bilancio (decontribuzione per le imprese in caso di nuove assunzioni e riduzione del cuneo fiscale per far crescere le retribuzioni); il loro consolidamento, però, ha bisogno di tempo per “pesare” gli accadimenti e per intervenire nei modi appropriati. Insomma, è pur vero che il buongiorno si vede dal mattino, ma talvolta è meglio aspettare il pomeriggio o la sera per giudicare la giornata.