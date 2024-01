Non può certo lasciare indifferenti l’appello del Procuratore generale facente funzioni Antonio Gialanella alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, l’altro giorno a Napoli. Una relazione, quella pronunciata sabato mattina nella Sala dei busti di Castel Capuano, che sembrava scritta con due paia di occhiali, due visioni: da un lato quella del giurista, dall’altro quella quasi di un sociologo, o comunque di un diagnosta della società, di un uomo del Diritto che sa perfettamente che le leggi vivono non staccate, altere e separate da un vetro, ma immerse in un complesso acquario sociale, fatto di equilibri delicati, scambi gassosi e sottili confini.

Di questo ecosistema, Napoli è uno dei luoghi più all’avanguardia. Ed è probabilmente per questo che il magistrato ha messo sul tavolo della discussione due parole molto lontane da un approccio esclusivamente repressivo dei fenomeni criminali: lavoro e cultura. «La mia è una chiamata alla responsabilità: ognuno deve fare la propria parte. Contro la barbarie criminale servono cultura e partecipazione dei cittadini ma serve anche contrastare la precarizzazione del lavoro».

Prosegue il procuratore Gialanella: «Ritenere che la questione politica criminale sia risolvibile solo con l’armamentario del processo penale e della carcerazione è un’illusione. Resta essenziale la comunità educante, intendendo non solo la scuola, ma una rete di soggettività private e pubbliche».

C’è di che ragionare. E c’è, anche, di che discutere intorno a uno dei due nuclei indicati dal Pg. Perché certo intorno al tema del lavoro si discute da tempo. Ma si fa altrettanto su quello della cultura? O meglio, il mondo culturale napoletano si interroga a fondo e compiutamente su se stesso? Riesce a guardarsi allo specchio, a figura intera? A riconoscere tutte le vanità, le sue spesso ridicole fatuità? A discutere delle sue finalità e dei suoi valori dicendo pane al pane e vino al vino? Perché in fondo non esiste città come questa che abbia più bisogno di cultura. E allo stesso tempo non esiste città che più di questa abbia spesso da un lato malinteso, dall’altro sottovalutato le forme della sua cultura.

Negli anni, Napoli s’è imbattuta – anzi, meglio, ha scientemente pensato, prodotto e sposato – espressioni culturali ai limiti dell’imbarazzante o dell’inspiegabile. L’elenco delle doglianze potrebbe essere lungo, ma basti pensare solo alla tragicomica performance del Forum internazionale delle Culture del 2013 o alla stentorea denominazione di eventi come gli “Stati generali della Cultura” del 2019. Ma la città ha poi conosciuto altre colpe, forse addirittura più gravi. Sottovalutando o ignorando manifestazioni culturali di enorme valore che ha prodotto quasi nel silenzio o nella disattenzione snobistica, dal festival di cinema “Venezia a Napoli” alle attività culturali di librerie come “Dante&Descartes” o “Ubik”, dai lavori del gruppo di promozione della lettura dell’associazione “A voce alta” ai laboratori delle associazioni che operano nelle periferie della città, passando per l’enorme lavoro non solo culturale ma sociale realizzato col “Premio Napoli” diretto da Gabriele Frasca prima e da Maurizio De Giovanni adesso, entrambi con più di un’attenzione sulle ricadute sociali, seppure da prospettive diverse. Ma la cultura scivola via dall’agenda delle preoccupazioni della città con una frequenza preoccupante, salvo rientrarvi di fretta e furia quando dietro il pretesto delle attività culturali ci si possono infilare piccoli gruppi e congreghe politiche che occupano con forza spazi di potere gregario operando con criteri di inclusione ed esclusione.

Quanto può essere affidabile un quadro del genere? Quale mandato di salvezza, o di contributo a essa, gli si può affidare, se da un lato esiste una cultura dimenticata e dall’altro una cultura che si loda e s’imbroda a fini puramente propagandistici?

È questo lo strappo da suturare per poter davvero tornare a credere che la cultura possa avere un peso in città. In realtà ciò che non si vuole vedere, o si cerca di minimizzare e nascondere, è proprio il fatto che si è creato in questi anni uno smottamento profondo. Come in quel film di Bunuel, “Abbasso la libertà!”, dove compare una bambina che tutti credono dispersa e cercano con frenesia ma che è lì, proprio intorno a loro, continuamente zittita da quegli stessi adulti quando la piccola tenta di farsi sentire dicendo “Ma io sono qui”. Forse un minuto di silenzio per ascoltare la voce di quell’entità dispersa e presente è il primo passo per tornare a guardarla sul serio.