Credo di aver preso qualche nove in condotta, fino alle medie, perché per i ragazzi più grandi non si usava un voto così alto, ma giuro di non aver mai sparato a una mia insegnante.

L’11 ottobre scorso, nella prima classe di un istituto tecnico di Rovigo, la professoressa Maria Cristina Finatti è stata ferita da un alunno a un occhio e alla testa da due pallini di plastica sparati da una pistola ad aria compressa. Mentre uno sparava, un suo compagno riprendeva la scena col cellulare per diffonderla immediatamente sui social.

Entrambi i ragazzi sono stati promossi e uno dei due ha avuto 9 in condotta.

Nel mio liceo, forse troppo severo, bastava che ci cascasse una penna per essere accompagnati alla porta per l’intera ora di lezione. Stessa cosa per colpi di tosse di sospetta insistenza. L’autore di un gesto del genere, nel più indulgente dei casi, sarebbe stato sospeso molto a lungo e avrebbe certamente perso l’anno scolastico. Per molto meno, mi raccontava mia madre maestra, si veniva radiati da tutte le scuole del Regno d’Italia.

Ora il mondo si è capovolto, ma c’è un limite a tutto. Non conosciamo la professoressa Finatti e se la preside le ha tolto tre classi forse qualcosa c’è sotto. Ma l’idea che la stessa dirigente – secondo la Finatti – abbia subordinato le scuse al ritiro della denuncia contro i due ragazzi, il fatto che né i ragazzi né i loro genitori si siano scusati e che la scuola non abbia preso provvedimenti di sorta, la dice lunga sul livello di degrado di una istituzione fondamentale per la società.

Gli insegnanti andrebbero pagati molto meglio, lo sappiamo. Ma c’è una cosa alla quale tengono più che a ogni altra: la dignità. I miei professori erano autorità cittadine, riconosciuti e onorati come si conviene. Che cosa resta ai loro eredi di oggi se possono essere derisi, insultati, perfino feriti senza che accada nulla? Ministro Valditara, che pensa di fare?