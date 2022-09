La formazione che serve per recuperare i giovani Neet

I dati pubblicati dal Mattino sul fenomeno dei Neet sono davvero preoccupanti. L’Italia è la maglia nera in Europa con una percentuale di circa il 24% di giovani sotto i trent’anni che non studiano e non lavorano, ma la Campania riesce a posizionarsi ancora peggio con una percentuale di oltre il 34%. Nelle nostre aree un ragazzo su tre non è messo in grado di dare un contributo alla vita della propria comunità.

Questi numeri sarebbero un peso insostenibile per un qualsiasi territorio ma lo sono ancora di più per una regione che negli ultimi anni sta lavorando alacremente per presentarsi come un polo internazionale di crescita economica e tecnologica, in grado di attrarre investimenti e di creare centri di eccellenza in aree ad alta intensità di conoscenza come le tecnologie dell’informazione, la space economy o le scienze della vita. Sembra assurdo ma la Campania dei successi nella innovazione scientifica e tecnologica e nelle startup, è anche il posto dove tantissimi ragazzi e ragazze sono esclusi dal potersi realizzare pienamente.

Ma non si tratta solo di essere preoccupati per il costo economico e sociale di avere una enorme fetta di cittadini che sono fuori dal ciclo produttivo. Nella moderna economia della conoscenza la capacità di attrarre investimenti o di favorire la crescita delle imprese già presenti in una area dipende dalla disponibilità di talenti e di capacità professionali nei settori più dinamici e quindi si tratta di correre seriamente il rischio di non essere in grado di alimentare un percorso virtuoso di crescita economica per la mancanza di tecnici qualificati.

È evidente che i dati così sconfortanti per la Campania non possono non essere correlati con i dati ugualmente sconfortanti della dispersione scolastica. E con i pessimi risultati degli studenti della nostra regione nei test Invalsi. Questi giovani che decidono di non studiare e che non riescono a lavorare sono giovani che non hanno trovato nella Scuola, nell’Università e nella offerta di formazione post-diploma stimoli ad imparare ed a crescere umanamente e professionalmente, e che non credono sia possibile acquisire quelle competenze che sono oggi richieste dalle aziende, dal mondo delle professioni, nella pubblica amministrazione.

Una prima considerazione va fatta sulla Scuola. Nonostante l’impegno di tanti docenti e dirigenti scolastici è sempre più evidente che i nostri licei ed i nostri istituti offrono una formazione ancorata ad un modello obsoleto dell’apprendimento, dove gli studenti devono seguire percorsi formativi rigidi, legati a modelli di valutazione individuale dell’apprendimento, con capacità minima o nulla di apportare un proprio contributo, una propria valutazione. Dove c’è poco spazio per la sperimentazione diretta e per le attività di laboratorio, con un impatto drammatico sulla capacità di acquisire competenze particolarmente nelle aree STEM. Non è un caso se le percentuali più basse di NEET si trovano nei paesi che sono stati in grado di cambiare più radicalmente la propria formazione, aggiornandola ai tempi che viviamo ed alle tecnologie che usiamo tutti i giorni: Finlandia, Svezia, Danimarca.

Ma la nostra Scuola è anche quella dove il legame con il mondo del lavoro è praticamente inesistente e dove i ragazzi sono chiamati alla scelta più impegnativa della propria vita solo sulla base di quello che possono apprendere in famiglia, dagli amici o dai media. Dobbiamo rendere l’orientamento una attività curriculare, che accompagni i nostri ragazzi negli ultimi anni della scuola superiore: una attività che veda coinvolte non solo le Università ma anche e soprattutto le imprese e le professioni per poter dare loro una immagine quanto più possibile completa delle opzioni formative che sono disponibili e delle opportunità lavorative successive.

Il tema delle opzioni formative è un altro aspetto fondamentale: le economie più dinamiche e più aperte all’innovazione richiedono figure professionali con differenti livelli ed aree di competenza. Il successo della Germania come Paese manifatturiero capace di esportare prodotti di elevata qualità dipende dalla disponibilità di istituti di formazione terziaria che formano i tecnici richiesti nelle fabbriche ad elevata automazione e con complessi processi produttivi. La scelta dell’Italia di investire negli Istituti Tecnici Superiori va fortunatamente in questa direzione ma occorre in primo luogo aumentarli in modo da renderli una opzione realistica per un numero adeguato di giovani, specialmente nel Mezzogiorno.

Ovviamente anche il mondo delle Università è chiamato a rispondere a questa emergenza. L’introduzione delle lauree professionalizzanti è stato un primo passo in questa direzione, perché ha portato le imprese ad entrare direttamente nella progettazione delle attività didattiche creando titoli di studio dove alla formazione accademica si è affiancata la formazione specialistica e le esperienze nei tirocini sul campo. Ma occorre fare di più.

La formazione universitaria in Italia è di ottima qualità dal punto di vista metodologico, come dimostra il successo all’estero dei nostri laureati, ma non riesce sempre a dare ai nostri giovani quelle competenze operative e quelle capacità relazionali (i cosiddetti soft-skill) che oggi rappresentano una parte fondamentale del bagaglio professionale. In questo le esperienze delle Academy, ossia interventi formativi complementari ai tradizionali corsi di studio e progettati in collaborazione con le imprese per acquisire competenze operative, stanno dando ottimi risultati non solo in termini di placement ma anche di capacità di reskilling e di aggiornamento delle competenze. Occorre inoltre favorire l’acquisizione di competenze transdisciplinari, che superino le rigide barriere accademiche tra le varie aree e che consentano la formazione di figure a cavallo tra le discipline scientifiche e quelle umanistiche e giuridiche che sono sempre più richieste in aree come l’intelligenza artificiale, la data science, la cyber security. Anche l’Università deve quindi cambiare, evolvendo verso un nuovo modello dove non sia più solo il punto di partenza di una carriera ma diventi un luogo di formazione flessibile e modulare che accompagni professionisti, manager e tecnologi in tutta la loro vita professionale.

Se riusciremo ad apportare questi cambiamenti non solo saremo stati in grado di ridare dignità piena di cittadini a questi ragazzi, ma saremo stati capaci di arricchire il nostro territorio con la loro creatività e con la forza delle loro idee che fino ad oggi abbiamo colpevolmente deciso di sprecare.