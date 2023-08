C’è la notte prima degli esami, la “notte di lacrime e preghiere”, immortalata nella canzone celebre di Venditti, e c’è poi l’estate dopo gli esami, in cui i giovani e le loro famiglie si interrogano sulla strada da intraprendere per la costruzione di un futuro solido: investire in ulteriori anni di formazione, all’università, oppure cercare di inserirsi subito nel mondo del lavoro? Se in altri Paesi avanzati l’università appare con chiarezza la scelta migliore, in Italia la bassa percentuale di laureati (solo il 27% dei trentenni, contro il 42% della media europea) è segno di una qualche resistenza a riconoscere nell’economia della conoscenza la chiave per la realizzazione personale e professionale.

Eppure sono inequivocabili i dati sul “premio” occupazionale dell’istruzione. Le statistiche Istat certificano il vantaggio netto della laurea: tra i 30-34enni laureati il tasso di occupazione è infatti di oltre 12 punti più elevato rispetto ai diplomati, e lo stipendio del 40% più alto. Non è un caso che nei Paesi meno sviluppati le nuove generazioni che hanno fame di affermarsi puntino con decisione sull’università: la vicenda di Patrick Zaki, ancora al centro delle cronache, ne è una dimostrazione esemplare. Così come esemplare è la scelta di Zaki dell’Italia: nonostante gli stereotipi alimentati dalla nostra atavica tendenza all’autoflagellazione, il livello medio delle università italiane si colloca infatti tra i migliori al mondo, superato unicamente da tre colossi economico-accademici come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Cina. Questa considerazione risponde anche a un’altra domanda che le famiglie meridionali tendono a porsi: scegliere un Ateneo del Sud o migrare verso atenei del Nord?

Da un lato, il livello medio molto alto delle università italiane dipende dalla presenza di eccellenze disseminate in tutte le aree del Paese, da Nord a Sud (di qui l’idea del ministro Bernini, che può rivelarsi vincente, di un “Erasmus” nazionale); dall’altro le Università del Mezzogiorno potrebbero costituirsi come leader nella partita, decisiva per i prossimi anni, del cosiddetto “Piano Mattei”, che mira ad attivare un processo virtuoso di crescita per l’area nord-africana attraverso la migliore formazione. Restare potrebbe essere dunque davvero una buona idea, per molti versi: per i bilanci familiari, per il riconosciuto prestigio di molti atenei del Mezzogiorno, e per le prospettive concrete di crescita che questi scenari lasciano intravedere.

Mi è capitato di recente di ricordare gli appena festeggiati 60 anni della Crui, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, evidenziando la sensibilità crescente delle università verso una nuova “quarta missione”, in aggiunta a quelle tradizionali della didattica, della ricerca e dell’animazione culturale: ossia accompagnare i laureati nel mondo del lavoro. Non per caso anche il Pnrr ha destinato risorse cospicue ad ecosistemi dell’innovazione, a partenariati estesi, a dottorati industriali la cui premessa è la collaborazione, già nella fase progettuale, tra imprese, università ed enti di ricerca. A proposito di Pnrr, molto si è parlato della terza rata a lungo bloccata perché non è stato raggiunto nel 2022 l’obiettivo di finanziare 7500 nuovi posti letto nelle residenze universitarie.

Al di là della perdurante difficoltà italiana nella spesa dei fondi europei, mi pare valga la pena sottolineare due aspetti di merito: il primo è la stretta correlazione tra il Piano destinato alle Next generations UE e la dimensione dell’istruzione universitaria, nella consapevolezza, che in Europa è molto forte, dell’università come attore decisivo per la crescita sociale ed economica; il secondo riguarda l’attenzione all’università come luogo in cui si apprende e si sperimenta in presenza, per periodi lunghi e intensi. La vera forza dell’Università non sta infatti nei contenuti che veicola (per quelli basterebbero le biblioteche fisiche o virtuali) ma nel suo costituirsi come un “corpo unico” di docenti e di studenti, luogo di condivisione continua di saperi e di progettualità, nonché di formazione di quel pensiero critico del quale gli abitanti dell’era del digitale hanno ancora più bisogno, e che si affina soltanto attraverso l’esperienza e il dialogo con i maestri e con i colleghi, in aula, nei laboratori e finanche nei corridoi.

Ai giovani appena diplomati vorrei ricordare una frase che ripeteva Umberto Eco agli studenti bolognesi e anche ai giovani che incontrava nei suoi seminari all’Università Suor Orsola Benincasa: «Di qualsiasi cosa i mass media si stanno occupando oggi, l’università se ne è occupata venti anni fa, e quello di cui si occupa oggi l’università sarà riportato dai mass media tra vent’anni. Frequentare bene l’università vuol dire avere vent’anni di vantaggio». In un mondo che corre sempre più velocemente, acquisire questo enorme vantaggio può fare davvero la differenza tra costruire il proprio futuro oppure subirlo.