E dei governatori delle Banche centrali; apparentemente tutti compatti rispetto alle autocrazie almeno su due fronti. In primo luogo, coprire per i prossimi anni il gap del bilancio (si badi bene non le spese militari) dell’Ucraina grazie agli extra-profitti generati dagli asset russi congelati (sostanzialmente dall’Europa). Si è, in secondo luogo, espressa viva preoccupazione per l’utilizzo sistematico da parte della Cina di sussidi a sostegno della propria industria manifatturiera. È inoltre emersa per l’ennesima volta – non sono però mai stati compiuti passi concreti a valle delle dichiarazioni in sede di G7 – la volontà di tassare le grandi imprese laddove realizzano le proprie vendite: chiaro l’intento (la speranza) europeo di tassare le big tech americane. Andando oltre i comunicati stampa e le dichiarazioni pubbliche, il quadro che se ne ricava è invece meno unitario e più velleitario di quanto appaia a una lettura superficiale.

Occorre in particolare considerare che gli interessi americani e quelli europei sono ben diversi. Se gli Usa possono infatti pensare di riuscire a gestire il contraccolpo di un’eventuale accelerazione dell’operazione di distacco dalla Cina, ben diversa è la situazione europea. Molti degli Stati Membri (si pensi a Francia e Germania) dipendono in misura molto significativa dal mercato cinese e, in questo senso, temono l’adozione di decisioni troppo assertive nei confronti dell’ex Impero di Centro. È, nel contempo, velleitario pensare che il G7 sia in grado di dettare le regole e orientare, come faceva in passato, il resto del mondo. Basti pensare che negli anni ’70 le sette economie occidentali realizzavano l’80% del Pil mondiale. Oggi quotano meno del 40%. Dal punto di vista demografico, va ancora peggio, visto i Paesi del G7 rappresentano poco più del 15% della popolazione mondiale. Comprendiamo bene quindi quanto il dominio occidentale sia ormai una mera chimera, che noi occidentali auspichiamo ma oggettivamente è fuori da qualsiasi logica futura.

Per carità, il G7 rappresenta ancora il blocco economico più rilevante e coeso del mondo. Produce peraltro le più importanti valute di riserva del mondo. Dobbiamo però essere consapevoli che l’incidenza del suo output è scesa dal 44% al 30% solo negli ultimi 20 anni mentre quella cinese è salita, nello stesso periodo, dal 7% al 19%. Dal punto di vista delle alleanze, dobbiamo d’altro canto considerare che la Cina è ormai diventata un partner economico, e non solo, più rilevante del G7. Emblematico in questo senso l’allargamento dei Brics, che a inizio 2024 si è allargato ad altri sei Paesi (Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Unit) e numerosi altri hanno formulato richiesta di adesione.Tutto questo per dire che i Paesi del G7 devono ovviamente difendere e cercare di promuovere i loro valori e interessi. Ma non possono più pensare di governare il mondo. Realismo cercasi. E un percorso verso la cooperazione deve essere trovato: sfide come quella ambientale, la necessità di evitare un avvitamento economico globale impongono una visione volta a evitare le divisioni che comunicati come quello odierno di Stresa sembrano paventare.

Dobbiamo però uscire dalla gabbia mentale in cui ci siamo infilati attraverso una visione distopica secondo cui riteniamo, come G7, di essere ancora il centro del mondo. Si prenda atto che la Cina non può essere cancellata e quindi, in primo luogo, si avvia un dialogo anche duro con essa evitando il gioco al continuo rialzo protezionista. In secondo luogo si ribilancino i pesi nella Banca Mondiale e nel Fondo Monetario Internazionale per tenere conto dello spostamento di baricentro economico del mondo verso est. Se una trentina di anni fa era tra Londra e New York, oggi ha oltrepassato il Mar Nero avvicinandosi quindi al Pacifico.