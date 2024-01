Mentre si avvicina il Giorno della Memoria si moltiplicano gli episodi di antisemitismo nel mondo e in Italia. Si pensi agli scontri avvenuti a Vicenza tra la polizia e i centri sociali che hanno tentato di forzare con la violenza l’ingresso alla Fiera dell’oro.

Una forzatura per protestare contro la presenza di espositori israeliani, è solo l’ultimo di numerosi atti antisemiti nel nostro Paese. Dopo i disegnatori e gli universitari, anche i commercianti israeliani sono finiti del mirino dei movimenti di boicottaggio. Proprio come si boicottavano i negozi ebrei, spaccando vetrine o disegnandovi la stella di David ai tempi del nazifascismo.

Del resto i dati del Centro di documentazione ebraica parlano chiaro: nel 2021 in Italia sono stati rilevati 226 episodi di antisemitismo, nel 2022 il numero è salito a 241, nel 2023 si è arrivati a 278. Sono cifre che fanno riflettere (senza contare gli incalcolabili commenti antisemiti diffusi impunemente sui social) e che naturalmente vanno lette anche come conseguenza della guerra in corso in Medio Oriente, la cui responsabilità è attribuita da molti solo ed esclusivamente a Israele, come se il pogrom di Hamas del 7 ottobre scorso che ha provocato 1200 morti non fosse mai accaduto, come se i 132 ostaggi tuttora nelle mani dei miliziani palestinesi non esistessero, come se i vertici di Hamas non continuassero a dichiarare che il loro obiettivo non è quello di due stati e due popoli, ma una Palestina libera «dal mare al fiume e dal nord al sud».

Detto questo, vale la pena ricordare che tra i vari esempi di antisemitismo, l’International Holocaust Remembrance Alliance include anche il «fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti». Paragoni, di fatto oltraggiosi, che, invece, continuano a essere branditi da tanti in Italia come un’arma ideologica contro Israele, con l’effetto pernicioso (e razzistico) di favorire l’associazione tra governo e Stato, tra Stato e popolo israeliano, tra popolo israeliano e ebrei di tutto il mondo. Ciò ci spinge a domandarci quale Giorno della Memoria ci aspetta, quale clima lo accompagnerà e, soprattutto, ci impone di riconsiderare il rapporto che l’Italia ha avuto e ha con la cultura della memoria rispetto alla Shoah. Nel 2020 è uscito un libro della filosofa americana Susan Neiman, «Learning from the Germans» («Imparare dai tedeschi»), che offre una prospettiva interessante su come un paese può venire a patti con le sue colpe storiche, con i suoi mali nazionali.

La Germania viene presa come modello di come devono essere riconosciute le responsabilità del passato e del lavoro che andrebbe svolto a livello istituzionale per elaborare quelle responsabilità. Nel 2008, parlando alla Knesset, la cancelliera tedesca Angela Merkel ribadì il ruolo della Germania nella custodia della memoria della Shoah, ma anche nel garantire la sicurezza di Israele. Due obiettivi che sono rimasti priorità della politica tedesca. Berlino non smette mai di ricordare a sé stessa e agli altri il suo passato: sono tanti i musei dedicati alla memoria del totalitarismo e dell’Olocausto, innumerevoli le iniziative di studio, molti anche i provvedimenti parlamentari per combattere l’antisemitismo, tra cui la condanna legale di ogni campagna di boicottaggio verso Israele, o il disegno di legge discusso a novembre per inaspriere le pene in materia di «lotta all’antisemitismo, al terrore, all’odio e all’incitamento» (proprio in seguito al 7 ottobre). Il 9 novembre scorso, per l’85esimo anniversario della «Notte dei cristalli», sulla porta di Brandeburgo sono state proiettate in bianco e blu una stella di David e la frase «Nie wieder ist jetzt!», ovvero: «Mai più è adesso!».

Trovo molto significativo che in Italia il libro di Neiman non sia stato tradotto. L’Italia ha, in effetti, un oggettivo problema a metabolizzare il proprio passato, le sue gravissime responsabilità dirette nella Shoah, nella persecuzione ebraica avallata con le leggi razziali, le deportazioni e i lager in territorio nazionale (come la Risiera di San Sabba). Ci piace troppo pensare a noi stessi come «brava gente» per riuscire a farlo. Ma rimuovere il passato è sempre pericoloso: sono segnali che non si possono sottovalutare i rigurgiti neofascisti attuali (come l’inquietante raduno di Acca Larentia) e l’antisemitismo della nostra sinistra antagonista. Condannare l’eccidio dei palestinesi a Gaza è legittimo e condivisibile, come ogni altro eccidio di guerra (compreso quello ucraino, quasi dimenticato), e del resto gli stessi israeliani, a migliaia, stanno manifestando in questi giorni per chiedere le dimissioni di Netanyahu, ma prima di paragonarlo alla Shoah bisognerebbe sapere di che cosa si sta parlando. I palestinesi uccisi a Gaza nell’attuale guerra sono tanti, troppi, certo, ma il numero delle vittime, che comprende anche i miliziani islamici, secondo i dati forniti da Hamas, sono circa l’1% dell’intera popolazione della Striscia.

Si può parlare di genocidio, paragonandolo allo sterminio dei sei milioni di ebrei uccisi dai nazisti, pari a circa il 65% della totalità degli ebrei europei? E la risposta militare di uno stato aggredito con inaudita ferocia può essere paragonata, per quanto dura, per quanto sproporzionata, alla persecuzione di un’intera popolazione a scopi unicamente razziali, con la costruzione dei lager, delle camere a gas, l’organizzazione dei trasporti, il metodo industriale dell’intera «soluzione finale»? Quando noi italiani accusiamo Israele di comportarsi con i palestinesi come i nazisti con gli ebrei non facciamo altro, allora, se non esorcizzare una colpa collettiva che ancora ci portiamo dentro, storicamente. Per questo motivo il Giorno della Memoria oggi è più necessario che mai. Ma affinché sia efficace è necessario anche fare molto di più, e non solo nelle scuole, ma nel parlamento e nella società civile intera. Andrebbe accompagnato per tutto l’anno da una politica culturale che persegua il suo obiettivo senza cedimenti e senza distrazioni, e soprattutto senza ambiguità. Dovrebbe essere concepita come qualcosa di vivo, come una lotta per la sopravvivenza. Ma per questo occorrerebbe prima di tutto fare i conti seriamente con il nostro passato. Perché, piaccia o no, la questione ebraica è il «cuore di tenebra» della nostra storia, di italiani e di europei, e quello che dovremmo comprendere, quello che dovremmo cioè imparare dai tedeschi, è che affermare «mai più è adesso!» vuol dire accettare una volta per tutte che il diritto alla sicurezza e alla vita di Israele riguarda tutti noi, la nostra democrazia, il nostro diritto alla sicurezza e a alla vita, il nostro diritto al futuro.