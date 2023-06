«Dove dovete andare?» È l’insolita e ricorrente domanda che i due, tre che gestiscono fisicamente il servizio taxi alla Stazione centrale rivolgono agli utenti in fila. Insolita perché la destinazione poi diventa la macchina su cui salire, con preferenze per l’uno o l’altro se si è turisti, soprattutto stranieri a digiuno di cose napoletane, se si è diretti lontano. Non funziona così, altrove. Uno dei biglietti da visita per i turisti in arrivo, in un periodo straordinario per presenze in città, è il servizio dei taxi. Un servizio pubblico, si badi bene, seppure gestito da privati forniti di licenze concesse dal Comune da anni, spesso girate in affitto ad altri.

In tanti, di sera all’aeroporto di Capodichino non trovano un taxi disposto a portarli a casa. Sono tutti in attesa di turisti. Se si prova a chiedere la tariffa fissa, bisogna poi prima cercarla, perché non sempre viene esposta. Diciamolo con chiarezza: a Napoli i tassisti sono diventati una potente corporazione. Che può, senza che nessun agente di polizia locale li multi d’iniziativa (conoscete l’alibi? «Se non ce lo segnalano»...), lasciare la propria auto nei parcheggi taxi dove di notte si trovano solo macchine bianche chiuse a chiave. Può scioperare contro l’introduzione di App e servizi Uber che esistono in tutte le città europee. Il refrain è sempre lo stesso: sono multinazionali, poi metteranno alla guida irresponsabili extracomunitari con pericoli per gli utenti.

Già, ma adesso gli utenti sono costretti a salire, senza poter protestare, su auto spesso sgangherate, con ammortizzatori agonizzanti, tappezzeria lurida, spesso senza aria condizionata. Dopo le partite pomeridiane del Napoli, c’è chi si è visto chiedere dai tassisti cifre blu, senza tassametro, per essere portato a casa. La motivazione: c’è traffico. Ma quello che accade nell’era boom del turismo napoletano è ancora peggio: sono i turisti gli utenti da prendere, i napoletani possono aspettare. E, se si cerca di capire come funziona l’attività di quei 2 o 3 che alla Stazione scelgono chi far salire sulle auto taxi, non c’è che una risposta: è a loro discrezione, decidono qualcosa che dovrebbe funzionare in automatico in base all’ordine in successione delle macchine accodate. L’altra sera, dopo il concerto dei Coldplay ragazzine in lacrime perché fuori allo stadio non hanno trovato un solo taxi per tornare a casa in piena notte.

Le cooperative si sono unificate, se si usa l’app esistente a Napoli, si riceve la telefonata di un operatore delle cooperative.

A Roma, o Milano, dove le app vere sono attive, chiedendo un’auto si conosce il tragitto che segue, i tempi di arrivo, il nome di chi guida, la probabile tariffa. Vogliamo fare turismo, ma una città turistica è quella che mette sforzo e impegno nell’offrire servizi pubblici.

I trasporti al primo posto. Il Comune, che controlla con timore e sudditanza il servizio taxi, offre alibi ai tassisti che, se qualcuno segnala loro dei disservizi, si sente rispondere: siamo pochi, il Comune ha bloccato le nuove licenze; non fanno rispettare le corsie preferenziali; le strade sono tutte una buca. Certamente è così, e qui va richiamata l’amministrazione comunale e, ancora una volta va ripetuto, l’assoluta inefficienza di un sistema di controlli rapidi e efficaci. La sera, inutile cercare un agente di polizia locale. Ma, se la città e la sua gestione dimostrano falle ataviche, queste diventano alibi per un servizio taxi gestito come attività privatistica e non pubblica. Va pure detto che le resistenze sono quasi sempre tra i tassisti più anziani; tra i più giovani c’è maggiore apertura, coscienza che la chiusura corporativa non porta da nessuna parte. Che le carte di credito vanno accettate, che le tariffe fisse vanno esposte nell’auto, che non si può scegliere l’utente da far salire in base a quanto lontano va o se è un ingenuo turista straniero. E i parcheggi taxi non possono diventare di notte, come a piazza Carolina o fuori la funicolare al corso Vittorio Emanuele, posti riservati dei tassisti che abitano in zona.

Senza parcheggi taxi aperti sempre, senza App, con turni gestiti dalle cooperative, il servizio diventa una scommessa, specie nei fine settimana quando servirebbe di più. Siamo la città del turismo boom? Dimostriamo di meritarlo. Bellezze naturali, patrimoni culturali e architettonici sono eredità storiche del passato. A noi spetta un impegno contemporaneo: offrire ai turisti servizi efficienti e controllati. E quello dei taxi non è secondario.