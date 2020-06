Caro direttore, mi hai chiesto cosa pensavo della conclusione di questo stranissimo anno scolastico, e ho deciso di dirlo scrivendo una lettera a te e ai lettori. In casi eccezionali come questo che abbiamo vissuto e che viviamo, tocca parlare in prima persona, dall’interno della propria vita, per evitare di fare retorica, e la mia vita è quella di uno scrittore che continua a insegnare perché riceve dagli alunni più di tutto quello che cerca di dare.



Tutto è stato difficile, in questi tre mesi, perché la didattica digitale non è nemmeno lontanamente una forma di insegnamento paragonabile a quella dal vivo, ma devo subito dirti che alla fine di questo anno quella che prevale è una grande speranza e una grande energia.

Tutto è stato difficile, i ragazzi apparivano feriti nella loro vita oltre che nella vita scolastica, erano spaventati e frastornati, ma forse proprio per questo erano anche pieni di una voglia di fare comunità comunque e nonostante tutto. Ogni giorno c’era la necessità di parlare di quello che stava succedendo, di sentire R per la sua faccia più triste del solito e I per il suo silenzio strano, scherzando e facendo sul serio a seconda dei casi: e, per quanto mi riguarda, senza mai mentire di fronte alle loro domande su cosa stava realmente accadendo. I ragazzi vogliono la verità, e solo la verità li rassicura. E presto loro hanno cominciato a far fronte, a rendersi conto che l’eccezionalità degli eventi richiedeva, anche a quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove anni, che loro fossero all’altezza degli avvenimenti. E si è lavorato sulla storia e sulla filosofia come sempre, ma come non mai: la loro percezione di questioni come lo sfruttamento della natura, o dell’aggressione che hanno attraversato e attraversano le democrazie, o della di sviluppare una piena personalità in un mondo ammalato da politica e economia, non è mai stata così precisa. Stavano cogliendo l’opportunità di usare l’esperienza personale che facevano per imparare.

Che dirti della comunità scolastica? Che per esempio gli auguri per Pasqua in video con i ragazzi e gli insegnanti sono stati terribilmente emozionanti e pieni di straordinaria umanità? Che come sempre si è cercato di insegnare imparando? Certo, ci arrivavano le polemiche pretestuose e spesso ripugnanti sulla scuola, ma a noi comunità che la scuola la stava facendo credendoci, apparivano per quelle che erano: ciarle narcisiste o sfruttamento politico della situazione. E abbiamo continuato a fare tutto quello che si poteva fare, cercando di dare tutti qualcosa in più per combattere il tanto che mancava. Ora i ragazzi sono molto stanchi, ma sono anche molto cresciuti: e chi li ha seguiti è cresciuto con loro. E quindi questa stranissima fine di anno scolastico è carica di speranza, come una promessa. La promessa di tornare all’essenziale, a ciò che conta veramente anche nella scuola.

Molte Cassandre e Cassandri a cottimo hanno fatto, tra altre vanità, retorica sull’iniziazione dell’esame di stato e in genere sulla scuola, mostrando di ignorare la realtà: nella scuola vera l’iniziazione alla vita del sapere e in parte alla vita avviene ogni giorno, è continua, e non si limita al giorno in cui, tra l’altro secondo le norme a quattro metri di distanza e senza spettatori, si svolgerà l’esame finale che molti amano chiamare rito, e che è per quanto mi riguarda solo un rituale fuori del tempo.

Ma la questione qui è sempre la stessa, caro direttore: sulla scuola chiunque, soprattutto se politico o para-politico o mediatico-politico, si sente legittimato a dire, e peggio a fare, cose non ragionevoli, senza sapere di cosa parla davvero e facendo le cose sempre per ragioni demagogiche e mai per questioni di sostanza. E la speranza allora? Per quanto mi riguarda è esattamente questa: che la scuola che verrà a breve sia messa in condizioni di fare bene ciò che sa fare, che i ragazzi e tutti non siano schiacciati da “esperti” che in un clic fanno “riforme” di cui ignorano le ricadute, che la scuola sia sempre più di chi la vive e sempre meno di chi ci parla sopra. Un esempio? Eccolo: una scuola con meno alunni per insegnante e per aula significa una scuola più capace di andare in profondità nell’educazione e nel sapere. La si vuole sul serio? Come sempre le domande sulla scuola rimandano alla società, a ciò che questa società vuole per se stessa. E cioè: un sacrosanto mettere l’economia e la politica al servizio delle nostre vite, o un malefico mettere le nostre vite al servizio dell’economia e della politica? La risposta spetta a tutti. Io mi limito ad augurarmi, in questa fine d’anno scolastico stranissima ma carica di possibilità, che non si passi, in nome di economicismi e tecnicismi opportunisti, sulle vite dei nostri ragazzi e sulle vite di tutti.

